Minister rolnictwa zatwierdził nowe stawki dopłat bezpośrednich na 2025 rok, w tym wyższe niż planowano stawki dla niektórych ekoschematów.

Dopłata dla małych gospodarstw wyniesie 960,70 zł/ha, a podstawowe wsparcie dochodów 488,55 zł/ha.

Artykuł przedstawia szczegółowe stawki dopłat dla hodowców zwierząt (np. bydło 322,49 zł/szt.) i producentów roślin (np. rośliny strączkowe 879,96 zł/ha).

Całkowity budżet dopłat na 2025 rok to 15,77 mld zł, a zaliczki dla 1,9 mln rolników ruszą już 16 października.

Nowe rozporządzenia podpisane przez min. Krajewskiego

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zatwierdził rozporządzenia, które określają wysokość stawek płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego w nadchodzącym roku. Jak podkreślono, w przypadku części ekoschematów stawki okazały się wyższe niż zapowiadano wcześniej – to efekt zaktualizowanych danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty dla małych gospodarstw i wsparcie dochodów

Największą uwagę zwraca wysokość dopłat dla małych gospodarstw. Zgodnie z ustawą o Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 przyjęto stałą kwotę 225 euro/ha, co po przeliczeniu na kurs Europejskiego Banku Centralnego z 30 września 2025 r. (4,2698 zł/euro) daje 960,70 zł/ha.

Oprócz tego:

* podstawowe wsparcie dochodów wyniesie 488,55 zł/ha,

* płatność redystrybucyjna – 176,84 zł/ha,

* płatność dla młodych rolników – 248,16 zł/ha.

Dopłaty dla hodowców zwierząt

Wsparcie finansowe obejmuje również hodowców:

bydło – 322,49 zł/szt.,

krowy mleczne – 412,63 zł/szt.,

owce – 110,16 zł/szt.,

kozy – 48,12 zł/szt.

Dopłaty do upraw roślin

Producenci roślin również mogą liczyć na konkretne stawki wsparcia. Dopłaty obejmują:

rośliny strączkowe – 879,96 zł/ha,

rośliny pastewne – 430,18 zł/ha,

chmiel – 1 864,49 zł/ha,

ziemniaki skrobiowe – 1 580,89 zł/ha,

buraki cukrowe – 1 284,14 zł/ha.

Ekoschematy i całkowity budżet programu

Stawki dla ekoschematu „dobrostan zwierząt” zostaną ogłoszone w późniejszym terminie – podobnie jak w poprzednich latach. Całkowita pula środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe w 2025 r. wyniesie 15,77 mld zł, czyli o 23,68 mln zł więcej niż w 2024 r.

Terminy wypłat i liczba beneficjentów

O dopłaty w 2025 roku ubiega się około 1,9 mln rolników. 1 grudnia rozpoczną się wypłaty, natomiast już od 16 października przewidziano uruchomienie zaliczek, które mogą sięgnąć maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat bezpośrednich.

PTNW - Renata Kaznowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.