Remigiusz Mróz zarobił fortunę na książkach. Te kwoty robią wrażenie

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-04 11:41

Zarobki polskich pisarzy ujawniają ogromne nierówności w branży wydawniczej. Remigiusz Mróz w 2025 roku mógł zarobić nawet 1,7 mln zł, podczas gdy większość autorów nie osiąga dochodów pozwalających na finansową stabilność – wynika z danych Instytutu Książki.

Super Biznes SE Google News
  • Tylko 10% polskich pisarzy osiąga wysokie zarobki, a reszta często balansuje na granicy płacy minimalnej lub poniżej minimum socjalnego.
  • Remigiusz Mróz jest fenomenem na polskim rynku, z przewidywanymi dochodami rzędu 1,7 mln zł, dzięki ogromnej płodności twórczej i popularności.
  • Do najlepiej zarabiających autorów należą także Anita Głowińska (ponad 1,36 mln zł) i Marta Galewska-Kustra (ok. 1,27 mln zł), twórczynie popularnych serii dla dzieci.
  • Pisarze uzupełniają swoje dochody zaliczkami wydawniczymi (10-50 tys. zł), umowami ekranizacyjnymi i płatnymi spotkaniami autorskimi.

Zarobki polskich pisarzy pod lupą

Sytuacja finansowa autorów książek w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Jak ustalił „Wprost”, tylko nieliczni twórcy osiągają dochody liczone w setkach tysięcy lub milionach złotych. Zdecydowana większość pisarzy zmaga się z nieregularnymi wpływami i koniecznością podejmowania dodatkowych zajęć. Kluczowe znaczenie mają rozpoznawalność nazwiska, liczba sprzedanych egzemplarzy oraz aktywność poza samym pisaniem.

Ile zarabiają pisarze w Polsce według raportu

Dokładny obraz rynku przedstawia raport przygotowany przez Mariusza Dzięglewskiego na zlecenie Instytutu Książki. Wynika z niego, że jedynie 10 proc. autorów może mówić o wysokich zarobkach. Pozostali często balansują na granicy płacy minimalnej. „Niewielka grupa badanych osiąga dochody poniżej minimum socjalnego lub nie czerpie żadnych dochodów z pracy twórczej” – wnioskuje autor opracowania.

Najlepiej zarabiający pisarze w Polsce

Na szczycie finansowego zestawienia znajduje się Remigiusz Mróz, którego dochody w 2025 roku mogły sięgnąć nawet 1,7 mln zł. Wysokie wpływy notuje także Anita Głowińska, autorka serii o Kici Koci, z wynikiem ponad 1,36 mln zł. Kolejne miejsce zajmuje Marta Galewska-Kustra, twórczyni serii o Puciu, z dochodem około 1,27 mln zł.

Dodatkowe źródła dochodu pisarzy

Poza sprzedażą książek autorzy mogą liczyć na zaliczki wydawnicze w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł. Ważnym elementem budżetu są także umowy ekranizacyjne oraz płatne spotkania autorskie, które dla wielu twórców stanowią istotne wsparcie finansowe.

Remigiusz Mróz – fenomen polskiej literatury

Biografia Remigiusza Mroza to przykład wyjątkowego sukcesu na polskim rynku książki. Autor urodził się 15 stycznia 1987 roku w Opolu i należy do grona najbardziej popularnych oraz najbardziej pracowitych pisarzy w kraju. Jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt powieści, a tempo ich wydawania i skala sprzedaży są zjawiskiem bez precedensu. Mróz jest również doktorem nauk prawnych, co przekłada się na realizm i precyzję thrillerów prawniczych. Czytelnicy doskonale znają jego rozbudowane cykle, m.in. serię z Joanną Chyłką, komisarzem Wiktorem Forstem oraz trylogię „Parabellum”.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Kiedy obniżka stóp procentowych w 2026 roku? Jest nowy termin
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAROBKI
REMIGIUSZ MRÓZ