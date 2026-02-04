Tylko 10% polskich pisarzy osiąga wysokie zarobki, a reszta często balansuje na granicy płacy minimalnej lub poniżej minimum socjalnego.

Remigiusz Mróz jest fenomenem na polskim rynku, z przewidywanymi dochodami rzędu 1,7 mln zł, dzięki ogromnej płodności twórczej i popularności.

Do najlepiej zarabiających autorów należą także Anita Głowińska (ponad 1,36 mln zł) i Marta Galewska-Kustra (ok. 1,27 mln zł), twórczynie popularnych serii dla dzieci.

Pisarze uzupełniają swoje dochody zaliczkami wydawniczymi (10-50 tys. zł), umowami ekranizacyjnymi i płatnymi spotkaniami autorskimi.

Zarobki polskich pisarzy pod lupą

Sytuacja finansowa autorów książek w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Jak ustalił „Wprost”, tylko nieliczni twórcy osiągają dochody liczone w setkach tysięcy lub milionach złotych. Zdecydowana większość pisarzy zmaga się z nieregularnymi wpływami i koniecznością podejmowania dodatkowych zajęć. Kluczowe znaczenie mają rozpoznawalność nazwiska, liczba sprzedanych egzemplarzy oraz aktywność poza samym pisaniem.

Ile zarabiają pisarze w Polsce według raportu

Dokładny obraz rynku przedstawia raport przygotowany przez Mariusza Dzięglewskiego na zlecenie Instytutu Książki. Wynika z niego, że jedynie 10 proc. autorów może mówić o wysokich zarobkach. Pozostali często balansują na granicy płacy minimalnej. „Niewielka grupa badanych osiąga dochody poniżej minimum socjalnego lub nie czerpie żadnych dochodów z pracy twórczej” – wnioskuje autor opracowania.

Najlepiej zarabiający pisarze w Polsce

Na szczycie finansowego zestawienia znajduje się Remigiusz Mróz, którego dochody w 2025 roku mogły sięgnąć nawet 1,7 mln zł. Wysokie wpływy notuje także Anita Głowińska, autorka serii o Kici Koci, z wynikiem ponad 1,36 mln zł. Kolejne miejsce zajmuje Marta Galewska-Kustra, twórczyni serii o Puciu, z dochodem około 1,27 mln zł.

Dodatkowe źródła dochodu pisarzy

Poza sprzedażą książek autorzy mogą liczyć na zaliczki wydawnicze w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł. Ważnym elementem budżetu są także umowy ekranizacyjne oraz płatne spotkania autorskie, które dla wielu twórców stanowią istotne wsparcie finansowe.

Remigiusz Mróz – fenomen polskiej literatury

Biografia Remigiusza Mroza to przykład wyjątkowego sukcesu na polskim rynku książki. Autor urodził się 15 stycznia 1987 roku w Opolu i należy do grona najbardziej popularnych oraz najbardziej pracowitych pisarzy w kraju. Jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt powieści, a tempo ich wydawania i skala sprzedaży są zjawiskiem bez precedensu. Mróz jest również doktorem nauk prawnych, co przekłada się na realizm i precyzję thrillerów prawniczych. Czytelnicy doskonale znają jego rozbudowane cykle, m.in. serię z Joanną Chyłką, komisarzem Wiktorem Forstem oraz trylogię „Parabellum”.

