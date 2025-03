273 zł dodatku do emerytury: Przelewy do 15 marca. Kto jest uprawniony?

Liderzy rynku: Renault, Fiat i Mercedes-Benz na czele

Rynek samochodów dostawczych w 2024 roku utrzymał pozytywny trend wzrostowy, podobnie jak segment aut osobowych. Potencjalni nabywcy poszukujący pojazdów dostawczych najchętniej kierowali swoją uwagę w stronę francuskiego Renault, które z wynikiem 16,34 proc. wyświetleń utrzymało pozycję lidera. Na drugim miejscu, z niemal identycznym wynikiem 15,61 proc., znalazł się Fiat, a podium zamyka Mercedes-Benz z 12,25 proc. wyświetleń.

Zmiany w rankingu: Ford awansuje, Iveco traci

W porównaniu z poprzednią edycją raportu portalu OTOMOTO, w TOP 3 najchętniej oglądanych marek dostawczych nie zaszły zmiany, natomiast ciekawe przetasowania widać na dalszych miejscach. W rankingu nowych dostawczaków na trzecią pozycję awansował Ford, który zajął miejsce samochodów Iveco (spadek wyświetleń o 2,35 punktu procentowego).

Diesel wciąż króluje w napędach aut dostawczych

Segment dostawczy pozostaje mocno konserwatywny pod względem preferencji dotyczących napędu. Ponad 96 proc. wyświetleń używanych i 93,5 proc. nowych samochodów dostawczych dotyczyło pojazdów z silnikami Diesla. W porównaniu do poprzedniej edycji raportu Internetowy Samochód Roku, widać nawet wzrost zainteresowania silnikami wysokoprężnymi, a mniejsze elektrykami (spadek o 1,48 punktu procentowego rok do roku).

Elektryczne dostawczaki: Niszowy wybór w 2024 roku

Transport napędzany jest dieslem, a użytkownicy na razie nie wykazują zainteresowania używanymi EV. Wpływ na to ma nie tylko preferencja dla sprawdzonych rozwiązań, ale także mocno ograniczona podaż - elektryczne auta dostawcze stanowiły zaledwie 0,8 proc. wystawionych ogłoszeń w 2024 roku.

Furgony na topie: Preferencje nadwozia

Analizując upodobania potencjalnych nabywców co do rodzaju nadwozia, zdecydowanie dominują furgony, które stanowią 51,9 proc. wyświetleń wśród używanych i 44,6 proc. wśród nowych samochodów dostawczych. Na drugim miejscu, ze sporą różnicą, plasują się kampery - 17,6 proc. wśród używanych i 24,4 proc. wśród nowych.

Przebieg nie odstrasza: Polacy szukają optimum

Potencjalni nabywcy nie boją się samochodów dostawczych z przebiegiem - prawie jedna piąta oglądanych ogłoszeń to pojazdy, które miały ponad 300 000 kilometrów na liczniku. Najchętniej poszukiwane są jednak dostawczaki w wieku 5-6 lat, co wskazuje na poszukiwanie optymalnego stosunku ceny do stanu technicznego pojazdu.

Ceny używanych: 50-75 tys. zł w natarciu

Pod względem preferowanych przedziałów cenowych, podobnie jak w poprzedniej edycji raportu, najpopularniejszym przedziałem cenowym wśród używanych aut dostawczych jest 50-75 tys. złotych. W 2024 roku tych ofert było jeszcze więcej (wzrost o 1,28 punktu procentowego) i cieszyły się jeszcze większą popularnością (wzrost o 0,84 punktu procentowego rok do roku).

Nowe dostawczaki drożeją: Dominacja przedziału 100-200 tys. zł

W przypadku nowych samochodów dostawczych, aż 62 proc. wystawionych ofert sprzedaży to pojazdy w cenie 100-200 tys. złotych (dla porównania, w 2023 roku w tej cenie oferowano 54,2 proc. pojazdów). Widać wyraźne przesunięcie rynku w kierunku droższych pojazdów.

Automaty w modzie: Rosnące zainteresowanie, ale mała podaż

Ciekawym trendem jest rosnące zainteresowanie automatyczną skrzynią biegów w nowych samochodach dostawczych. Kolejny rok z rzędu wzrasta odsetek potencjalnych klientów poszukujących "automatów" - obecnie to już 43,1 proc. wyświetleń. Jednak za zainteresowaniem nie nadąża podaż - w 2024 roku automaty w tym segmencie stanowiły niespełna 30 proc. oferowanych do sprzedaży pojazdów.

Pełen raport znajdziecie pod adresem: https://www.otomoto.pl/news/uploads/2025/02/ISR_2024_a4_digital-1.pdf