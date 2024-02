Renta wdowia jeszcze w tym roku! Pieniądze już czekają

Agnieszka Dziemanowicz-Bąk potwierdza, renta wdowia może być wdrożona w tym roku

Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemanowicz-Bąk przyznała w GW, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego wypracowanego przez związkowe OPZZ i Lewicę.

- Ministerstwo ten projekt popiera, zgodnie zresztą z umową koalicyjną. Są w budżecie zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta mogła zacząć obowiązywać - przy czym od chwili przyjęcia ustawy do wdrożenia przepisów może minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat - mówiła Dziemanowicz-Bąk.

Szefowa resortu chce zwalczać "patologię na rynku pracy"

Ministra deklarowała, że chciałaby aby każda osoba pracująca była bezpieczna na rynku pracy, miała zabezpieczone prawo do odpoczynku, prawo do zachorowania i cały czas czuć finansowe bezpieczeństwo.

- Uważam też, że oprócz zwalczania patologii rynku pracy musimy także zredukować ich skutki. Dlatego rozpoczęliśmy w ministerstwie wstępne prace nad uregulowaniem kwestii stażu pracy - tak, żeby wliczało się do niego także zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej - mówiła Dziemanowicz-Bąk.

