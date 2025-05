Spis treści

KRUS rozpoczyna rozpatrywanie wniosków o rentę wdowią jeszcze w maju

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała w piątek, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie rozpatrywanie wniosków o rentę wdowią. Do placówek KRUS wpłynęło już blisko 100 tysięcy takich dokumentów, a dokładnie 96 954 wnioski w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku. Najwięcej z nich złożono na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, natomiast najmniej w oddziałach w Zielonej Górze, Opolu i Koszalinie.

Co istotne, zdecydowaną większość wnioskodawców stanowią kobiety - aż 86 procent wszystkich złożonych dokumentów pochodzi właśnie od nich. Jak przekazała Iwona Kaszuba, dyrektor Biura Świadczeń KRUS, wnioski najczęściej składane są osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty, rzadziej zaś przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Kiedy KRUS wypłaci pierwsze świadczenia renty wdowiej?

Chociaż wnioski o rentę wdowią można składać od początku roku, pierwsze wypłaty tych świadczeń zaplanowano dopiero na 7 lipca 2025 roku. KRUS podkreśla, że prawo do renty wdowiej może zostać przyznane od dnia spełnienia wszystkich warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku i nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Warto zaznaczyć, że dla wniosków złożonych do 31 lipca br. (w tym również tych z czerwca i wcześniejszych miesięcy), prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną po małżonku może powstać najwcześniej od 1 lipca. Oznacza to, że aby otrzymać rentę wdowią od lipca, należy złożyć wniosek najpóźniej do końca lipca. W przypadku późniejszego złożenia dokumentów, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Czym jest renta wdowia i jakie warunki trzeba spełnić według KRUS?

Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Do tej pory osoby te mogły pobierać tylko jedno świadczenie - wyższe lub wybrane. Od początku roku mogą jednak zdecydować, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie.

KRUS zaznacza, że samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Aby ją otrzymać, należy spełnić określone warunki:

Ukończyć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

Pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka

Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)

KRUS informuje o wysokości renty wdowiej w 2025 i 2027 roku

Jak poinformował KRUS, od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę świadczeń w zbiegu, co oznacza prawo do jednoczesnego otrzymywania co najmniej dwóch świadczeń. W przypadku renty wdowiej będzie to jednoczesna wypłata renty rodzinnej nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem oraz własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Co istotne, jedno ze świadczeń składających się na rentę wdowią będzie wypłacane w całości, a drugie w określonej części:

15 proc. od 1 lipca do 31 grudnia 2026 roku

25 proc. od 1 stycznia 2027 roku

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat renty wdowiej mogą dzwonić na infolinię KRUS pod numer 22 592 66 40 w dni powszednie w godzinach 9-14.

