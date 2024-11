Renta wdowia w 2025 roku. Sprawdź, od kiedy można składać wniosek z ZUS

Renta wdowia. Komu przysługuje nowe świadczenie

1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą. Jeśli nie masz dotychczas przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia (np. emerytury) albo nie masz przyznanego żadnego z tych świadczeń, a spełniasz warunki, aby je otrzymać, nie zwlekaj i złóż o nie wniosek. Renta wdowia przysługuje jeśli:

* masz co najmniej 60 lat ( kobieta) i 65 lat (mężczyzna),

* do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej, * nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną, * nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

Ile wynosi renta wdowia?

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do: renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, to możesz wybrać do wypłaty:

* 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo * 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Ważne!

Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów. Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Aby otrzymać połączone świadczenie złóż wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Będzie on dostępny w placówkach ZUS i na PUE/eZUS od 1 stycznia 2025 r. Połączone świadczenia ZUS zacznie wypłacać od 1 lipca 2025 r. Aby otrzymywać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r., złóż wniosek do 31 lipca 2025 r. Jeśli warunki do łącznej wypłaty świadczeń spełnisz po 31 lipca 2025 r. lub złożysz wniosek w tej sprawie po tej dacie, wypłata będzie od dnia, w którym spełnisz warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Pamiętaj!

Zanim złożysz wniosek, sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki wymagane do łącznej wypłaty świadczeń. Łączna suma świadczeń wypłacanych nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeśli nie spełniasz chociaż jednego z warunków, to ZUS wyda decyzję odmowną, już przed lipcem 2025 r.