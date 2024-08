Renta wdowia. Wdowcy zapłacą podatek od renty z Polski i z zagranicy

Podatek od zagranicznej renty po zmarłym małżonku

Jak pisze „DGP” osoby takie uważały, że jeśli renta lub świadczenie wdowie z zagranicy powinny być opodatkowane w Polsce, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, to takie pieniądze będą wolne od podatku. Podatnicy przekonywali we wnioskach o interpretacje indywidualne, że środki wypłacane im przez zagraniczny odpowiednik ZUS są de facto świadczeniem rodzinnym. Te zaś są wolne od PIT. Ale tu pojawia się problem, bo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaczął wydawać niekorzystne interpretacje indywidualne w sprawie wdów i wdowców otrzymujących świadczenie z USA. Ale jednocześnie zdarza się dyrektor KIS nadal wydaje też pozytywne interpretacje indywidualne. Według ekspertów powinny zostać wprowadzone jasne przepisy. Jak mówi Grzegorz Ogórek, dyrektor w Vialto Partners, cytowany przez gazetę - wraz z wejściem w życie polskich przepisów o rencie wdowiej nie będzie już wątpliwości, że duża część takich zagranicznych świadczeń powinna być opodatkowana.

Zasady wypłacania renty wdowiej

Jedno świadczenie ma być wypłacane w całości, a drugie docelowo w wysokości 25 proc. (początkowo 15 proc.). Warunkiem jest: osiągnąć wiek emerytalny, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ustawa nie wprowadziła żadnych szczególnych przepisów podatkowych, np. zwolnienia z PIT dla renty wdowiej.

Kiedy renta wdowia bez podatku?

Obecnie na podobne świadczenia mogą liczyć wyłącznie wdowy i wdowcy otrzymujący po zmarłym małżonku pieniądze z zagranicy. Dyrektor KIS potwierdzał, że nie trzeba w takich przypadkach płacić polskiego podatku. Aby to ustalić, konieczna jest analiza międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Może z niej wynikać, że świadczenie wdowie jest opodatkowane wyłącznie w kraju wypłaty, w kraju zamieszkania osoby je otrzymującej (kraju jej rezydencji) lub w obu tych państwach (z możliwością uniknięcia podwójnego opodatkowania).

Gdy z umowy wynika, że renta wdowia może podlegać polskiemu PIT to w tym przypadku wdowy i wdowcy argumentowali, że nie otrzymują renty, lecz odpowiednik polskiego świadczenia rodzinnego. One zaś, niezależnie od tego, czy pochodzą z zagranicy, czy z Polski, są wolne od podatku. Dyrektor KIS potwierdzał ich stanowisko.

Fiskus zmienia zdanie

Dyrektor KIS w jednej z interpretacji stwierdził, że amerykańską rentę wdowią można porównać do polskiej renty rodzinnej. Jest ona wypłacana na podstawie przepisów o zabezpieczeniu społecznym, trafia do współmałżonka zmarłego ubezpieczonego społecznie w USA, zależy od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz stanu cywilnego i jest przyznawana na stałe. Podatnik powinien zapłacić polski PIT.

Podatnik nie może być pewien

Przepisy ustawy o PIT nie pozostawiają wątpliwości, że renta wdowia podlega opodatkowaniu. Obserwując jednak stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do zbliżonych świadczeń otrzymywanych z zagranicy, można odnieść wrażenie, że są one kwalifikowane jako zwolnione z podatku świadczenie rodzinne albo też, w podobnych stanach faktycznych, podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że nawet mając pozytywną interpretację indywidualną, podatnik nie może być pewien, czy przedstawiony przez niego stan faktyczny został właściwie oceniony i czy w razie kontroli nie zostanie jednak zakwalifikowany do opodatkowania jako niespełniający definicji świadczenia rodzinnego.