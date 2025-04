Poważne zmiany w prawie uderzające w seniorów. Co to dla nich oznacza?

Renta z ZUS: Rekordowa liczba odmów w 2024 roku

W 2024 roku ZUS odnotował blisko 87 tysięcy wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponad 37 procent z nich spotkało się z decyzją odmowną. W ubiegłym roku wydano ponad 46 tysięcy decyzji przyznających świadczenie, ale aż 27,3 tysiąca wniosków zostało odrzuconych. Chociaż liczba wniosków jest zbliżona do lat poprzednich (87,5 tys. w 2023 roku i 84,8 tys. dwa lata temu), wysoki odsetek odmów utrzymuje się na stałym poziomie.

Anna Maria Dukat, ekspertka BCC ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej, podkreśla, że - "żeby uzyskać prawo do renty chorobowej z ZUS, trzeba być osobą bardzo odporną psychicznie i mieć w sobie desperację". Jej zdaniem, "orzecznictwo budzi ogrom wątpliwości i często jest określane jako cudowne ozdrowienie pacjenta".

Przyczyny wysokiego odsetka odmów renty z ZUS. Co mówią eksperci?

Dlaczego tak wiele osób otrzymuje odmowę renty z ZUS? Przyczyn może być kilka. Eksperci wskazują na restrykcyjne kryteria orzekania o niezdolności do pracy, niedostateczną liczbę lekarzy-orzeczników oraz długotrwałe procedury.

Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego zwraca uwagę, że stabilna liczba wniosków sugeruje stabilną sytuację zdrowotną społeczeństwa i rynku pracy. Jednak "liczba decyzji odmownych jest relatywnie wysoka, ale nie odbiega znacząco od poprzednich lat. To może świadczyć o szczelnym systemie. Niektórzy powiedzą: zbyt szczelnym".

Oznacza to, że system, choć skuteczny w eliminowaniu nadużyć, może jednocześnie odrzucać osoby, które realnie potrzebują wsparcia. Wiele zależy od interpretacji przepisów i indywidualnej oceny stanu zdrowia przez lekarzy-orzeczników.

System jest szczelny, ale niekoniecznie sprawiedliwy" – podsumowuje dr Wojewódka, podkreślając, że wysoki odsetek odmów może być sygnałem, że kryteria przyznawania rent są zbyt surowe.

Wnioski o rentę z ZUS. Gdzie składa się ich najwięcej?

Analiza danych ZUS ujawnia interesujące różnice regionalne w liczbie składanych wniosków o rentę z ZUS. Najwięcej zgłoszeń zarejestrowano w województwach:

* śląskim – 11,6 tys.

* mazowieckim – 10,2 tys.

* wielkopolskim – 9,4 tys.

Najmniej wniosków napłynęło z województw:

* opolskiego – 1,3 tys.

* podlaskiego – 2,2 tys.

* świętokrzyskiego – 2,5 tys.

Anna Maria Dukat z BCC wyjaśnia, że "trudno wskazać jeden powód, dlaczego w niektórych województwach jest więcej, a w innych mniej wniosków. Wpływ mają m.in. struktura gospodarki, gęstość zaludnienia i migracje zarobkowe".

Odmowa renty z ZUS? Długotrwały proces i droga sądowa jako ostateczność

Proces ubiegania się o rentę z ZUS jest często długotrwały i skomplikowany. Z danych wynika, że liczba wydanych decyzji była znacznie niższa niż liczba złożonych wniosków, co może świadczyć o opóźnieniach w rozpatrywaniu spraw.

To nie jest badanie wzroku do okularów. Proces musi trwać, ale z danych wynika, że mogą występować opóźnienia. Problemem może być też ograniczona liczba lekarzy-orzeczników - zauważa dr Wojewódka.

Wiele osób, które nie zgadzają się z decyzją ZUS, decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Zdaniem ekspertki z BCC, to często jedyna droga, by dochodzić swoich praw.

Dla wielu osób odmowa renty z ZUS oznacza trudną sytuację finansową i konieczność walki o swoje prawa. Warto pamiętać, że od decyzji ZUS można się odwołać, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy prawnika.

