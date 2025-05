Czym jest renta chorobowa i dla kogo

Renta chorobowa to świadczenie przyznawane osobom, które z powodu problemów zdrowotnych straciły zdolność do pracy zawodowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać ją osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy. Choć wiek nie wpływa na wysokość świadczenia, to dla wielu osób po 50. roku życia świadczenie to stanowi podstawowe źródło dochodu, szczególnie w przypadku przewlekłych chorób wykluczających z rynku pracy - podaje infor.pl.

Zasady przyznawania renty chorobowej

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie trzech głównych kryteriów:

* orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy,

* odpowiedni staż ubezpieczeniowy (zwykle min. 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat),

* powstanie niezdolności w okresie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Wyjątkiem są osoby całkowicie niezdolne do pracy, które wykazały minimum 25 lat składek (kobiety) lub 30 lat (mężczyźni) – wówczas nie obowiązuje wymóg „5 lat z ostatnich 10”.

Ile wynosi renta chorobowa w 2025 roku

Wiek nie wpływa na wysokość świadczenia – osoby po 50. roku życia otrzymują takie same kwoty jak młodsi świadczeniobiorcy.

Od 1 marca 2025 roku, obowiązują następujące kwoty brutto:

1 878,91 zł – całkowita niezdolność do pracy

1 409,18 zł – częściowa niezdolność.

W przypadkach, gdy przyczyną niezdolności jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa:

* 2 254,69 zł – całkowita

* 1 691,02 zł – częściowa

Kwoty te mogą się różnić w zależności od długości okresów składkowych i wysokości podstawy wymiaru, czyli średniego wynagrodzenia z wybranych lat.

Jak wygląda proces składania wniosku do ZUS

Wnioskowanie o rentę wymaga kilku kroków:

* zgromadzenia dokumentacji medycznej,

* złożenia wniosku do ZUS – osobiście, online (PUE) lub przez pełnomocnika,

* badania przez lekarza orzecznika ZUS,

* oceny i decyzji administracyjnej.

ZUS analizuje również dane ubezpieczeniowe i stosuje specjalny algorytm do wyliczenia końcowej kwoty świadczenia.

Dorabianie i dodatki do renty

Renciści mogą pracować, ale obowiązują limity dochodów:

* Przychód powyżej 70% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie renty,

* Po przekroczeniu 130% – świadczenie jest zawieszane.

Aktualne limity można śledzić na stronie ZUS – zmieniają się co kwartał.

Dodatkowo można ubiegać się o: dodatek pielęgnacyjny (dla osób po 75. roku życia), dodatek dla sierot zupełnych, dodatek kombatancki.

Pamiętaj!

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają prawo do emerytury, nie mogą jednocześnie pobierać renty chorobowej. ZUS przyznaje świadczenie, które jest korzystniejsze dla ubezpieczonego.

