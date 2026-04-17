Sejm przyjął ustawę wprowadzającą obowiązkowe czipowanie i rejestrację psów oraz kotów w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), aby zwiększyć bezpieczeństwo zwierząt i ograniczyć bezdomność.

Obowiązek czipowania dotyczy psów i kotów posiadających właściciela (koty wolno żyjące opcjonalnie dla samorządów), a koszt czipowania i rejestracji to maksymalnie ok. 50 zł za każdą z tych czynności.

Za prowadzenie KROPiK odpowiada ARiMR, przez pierwsze 3 lata rejestracja już oznakowanych zwierząt będzie bezpłatna.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 2 lat.

Obowiązkowe czipowanie psów – nowe przepisy Sejmu

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą obowiązkowe znakowanie wszystkich psów w Polsce oraz stworzenie Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Nowe rozwiązania mają uporządkować system opieki nad zwierzętami i zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Jak podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski: – To rozwiązanie, na które czekali zarówno właściciele zwierząt, jak i samorządy oraz organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Dzięki KROPiK zwiększamy bezpieczeństwo zwierząt, ograniczamy skalę bezdomności i tworzymy narzędzie, które pozwoli skuteczniej reagować w sytuacjach zagubienia lub porzucenia zwierzęcia. To także ważny krok w kierunku uporządkowania systemu opieki nad zwierzętami w Polsce – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

KROPiK obejmie także koty

Obowiązek identyfikacji dotyczyć będzie również kotów posiadających właściciela oraz przebywających w schroniskach czy domach tymczasowych. Znakowanie ma nastąpić do 3. miesiąca życia. Samorządy zdecydują, czy objąć tym obowiązkiem koty wolno żyjące. Wyłączone pozostaną tzw. koty gospodarskie, które nie mają właściciela.

Zasady dla właścicieli i koszty

Nowe regulacje nakładają na właścicieli obowiązek oznakowania i rejestracji psów niezależnie od ich wieku. Maksymalny koszt każdej z tych czynności wynosi 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie około 50 zł.

W przypadku zwierząt już oznakowanych konieczna będzie jedynie rejestracja. Ustawa upraszcza też aktualizację danych dzięki integracji z systemami PESEL i mObywatel.

Rejestr KROPiK i rola ARiMR

Za prowadzenie systemu odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dane będą wprowadzane przez lekarzy weterynarii, co ma zapewnić ich wiarygodność.

Przez pierwsze 3 lata właściciele będą mogli bezpłatnie zarejestrować wcześniej oznakowane zwierzęta. Dostęp do informacji będzie możliwy przez aplikację mObywatel, gdzie pojawią się także przypomnienia o szczepieniach.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Sejm skrócił czas wdrożenia systemu z trzech do 2 lat. Jednocześnie przewidziano dodatkowe 3 lata na oznakowanie zwierząt urodzonych przed wejściem ustawy w życie. Docelowo, w ciągu 5 lat, rejestr obejmie całą populację psów oraz znaczną część kotów w Polsce, co ma znacząco ograniczyć problem bezdomności zwierząt i usprawnić ich identyfikację.

PTNW - Miłosz Bembinow