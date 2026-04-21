PKP PLK podpisały umowę na dokumentację o wartości 6,6 mln zł brutto, której celem jest usprawnienie ruchu na trasie do Helu.

Inwestycja ma zwiększyć liczbę pociągów, skrócić czas podróży i poprawić punktualność, szczególnie w sezonie turystycznym.

Planowane jest powstanie nowych mijanek (m.in. Hel Bór) oraz rozbudowa stacji Władysławowo, w tym budowa drugiego peronu i toru.

Projekt przewiduje budowę przejścia podziemnego we Władysławowie we współpracy z gminą, a realizacja robót budowlanych zależy od zabezpieczenia finansowania.

Modernizacja linii Władysławowo–Hel nabiera tempa

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji dla inwestycji obejmującej linię nr 213 Reda – Hel. Projekt dotyczy odcinka Władysławowo – Hel i ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia ruchu kolejowego na trasie łączącej Trójmiasto z półwyspem.

Koszt przygotowania dokumentacji wynosi 5,5 mln zł netto (czyli 6,6 mln zł brutto), a jej ukończenie planowane jest na 2028 rok.

Poprawa przepustowości i skrócenie czasu podróży

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie liczby pociągów oraz ograniczenie opóźnień, które często pojawiają się w sezonie turystycznym. Kluczową rolę odegra budowa nowych mijanek oraz modernizacja istniejącej infrastruktury.

„Efektem robót będzie m.in. możliwość przygotowania korzystniejszego rozkładu jazdy, skrócenie czasu planowych postojów na stacjach, poprawa regularności pociągów i ograniczenie zmian w kursowaniu, poprzez wprowadzenie całorocznej stabilizacji oferty, dzięki czemu uda się ją systemowo powiązać z komunikacją autobusową w węzłach przesiadkowych” – tłumaczy Przemysław Zieliński z zespołu prasowego spółki.

Nowe mijanki

W ramach projektu zaplanowano budowę mijanki Hel Bór oraz dostosowanie przystanku Chałupy do podobnej funkcji. Dzięki temu możliwe będzie sprawniejsze mijanie się pociągów na jednotorowej trasie.

Istotne zmiany obejmą także stację Władysławowo. Planowane jest poszerzenie peronu nr 1, budowa nowego peronu nr 2 od strony dworca autobusowego oraz dobudowa drugiego toru na odcinku do Władysławowo Port. Usprawnienia te mają skrócić czas postoju składów oraz ograniczyć zamknięcia przejazdów kolejowych, m.in. przy ul. Towarowej.

Współpraca z gminą i dalsze kroki

Projekt zakłada również budowę przejścia podziemnego na stacji Władysławowo, realizowanego przez lokalny samorząd. Inwestycja połączy dworzec kolejowy z planowanym dworcem PKS, co poprawi komfort przesiadek. Realizacja robót budowlanych będzie możliwa po zabezpieczeniu finansowania w kolejnym etapie.

PTNW - Miłosz Bembinow