Już w październiku 2025 roku w Polsce ruszy system kaucyjny, który ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu butelek i puszek. Lidl Polska nie czeka na ostatnią chwilę i już teraz wprowadza zmiany, które mają przygotować klientów na nowe zasady. Co to oznacza w praktyce? System kaucyjny zakłada, że przy zakupie napoju w butelce lub puszce płacimy kaucję, którą odzyskujemy po oddaniu opakowania do sklepu.

Poznaj zasady zwrotu butelek w Lidlu

Butelkomaty przyjmują butelki plastikowe po napojach do pojemności 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra – nie muszą być to produkty zakupione w Lidl Polska, można zwracać także butelki od innych producentów oraz zakupionych w innych sieciach handlowych. Puszka i/lub butelka plastikowa zostanie przyjęta, jeżeli nie jest istotnie zgnieciona lub uszkodzona, ma etykietę producenta (konieczny jest czytelny kod kreskowy), jest całkowicie opróżniona z napoju i pozbawiona wewnętrznych lub zewnętrznych zabrudzeń, które mogą utrudnić ocenę jej kształtu, wagi oraz materiału, z którego jest wykonana. Butelka może posiadać zakrętkę, ale nie musi. Co istotne, automat, zgodnie z regulacjami prawnymi systemu kaucyjnego, nie przyjmuje opakowań po nabiale oraz oleju.

System kaucyjny w całej Polsce od 1 października 2025 roku

Zgodnie z przepisami system kaucyjny zacznie obowiązywać 1 października 2025 roku. Wszystkie sklepy oferujące napoje w opakowaniach objętych systemem będą pobierały kaucję. Obowiązek zbierania opakowań dotyczy sklepów powyżej 200 mkw., a mniejsze mogą przystąpić dobrowolnie. W każdej gminie musi być co najmniej jeden stacjonarny punkt odbierania opakowań.

Zgodnie z planem kaucja wyniesie:

1 zł za szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l

50 gr za jednorazowe butelki PET do 3 l i metalowe puszki do 1 l

– Ochrona środowiska i troska o planetę to kluczowe wartości dla Lidl Polska. W naszej działalności stawiamy na innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu, odpowiedzialne gospodarowanie wodą oraz surowcami, a także redukcję gazów cieplarnianych. Wierzymy, że system kaucyjny to kluczowy krok na drodze do realizacji naszych celów środowiskowych. Zależy nam, aby zbiórka opakowań stała się czymś naturalnym dla naszych klientów. Dlatego chcemy, by już dziś mieli możliwość poznania, jak również przetestowania tego rozwiązania w praktyce. Jesteśmy przekonani, że edukacja wraz z praktycznym doświadczeniem, to najlepsza droga do sukcesu całego systemu – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.

