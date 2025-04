Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany podatkowe na 2026 rok

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad pakietem zmian podatkowych, które mają wejść w życie w 2026 roku. Plany obejmują szeroki zakres obszarów, od deregulacji i nowelizacji VAT, przez Krajowy System e-Faktur (KSeF), podatek Belki, podatek miedziowy, aż po nowelizację Ordynacji podatkowej i system SENT. Dopiero po uchwaleniu wszystkich zmian, rząd planuje wprowadzić półroczne vacatio legis.

Jak zapowiadał w połowie marca minister finansów Andrzej Domański, do końca kwietnia mają zostać przedstawione propozycje zmian w podatku Belki. Rozważanych jest kilka wariantów, a celem jest uproszczenie i zwiększenie atrakcyjności długoterminowego oszczędzania. Minister Domański zapowiedział również zwiększenie limitu wpłat na IKZE od 2026 roku (w 2025 r. limit wynosi 10 407,60 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą – 15 611,4 zł).

Podobne zapowiedzi dotyczą zmian w podatku miedziowym, które mają przynieść KGHM oszczędności rzędu 500 mln zł w 2026 r. i 700 mln zł w 2027 r. Równolegle, Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad tzw. podatkiem cyfrowym, którego orędownikiem jest minister Krzysztof Gawkowski.

Kluczowe zmiany w Ordynacji Podatkowej: co czeka przedsiębiorców?

Resort finansów planuje wprowadzić blisko 50 zmian w Ordynacji podatkowej. Nowelizacja Ordynacji Podatkowej ma na celu m.in. zmiany w przedawnieniu podatków i ograniczenie schematów podatkowych (MDR), co bezpośrednio wpłynie na sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada likwidację możliwości występowania o interpretacje indywidualne w sprawie schematów podatkowych. Obecnie sądy orzekają, że Dyrektor KIS ma obowiązek interpretować przepisy o schematach, które są skomplikowane i zawiłe.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości umorzenia podatku. Dziś jest taka możliwość jedynie w przypadku, gdy powstanie zaległość podatkowa. Ponadto, organy podatkowe zyskają prawo do korygowania deklaracji z urzędu do kwoty 10 tys. zł (obecnie 5 tys. zł), co może przyspieszyć proces rozliczeń, ale i zwiększyć ryzyko błędów. Zmiany mają zasadniczo zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Deregulacja podatków: jakie uproszczenia proponuje Ministerstwo Finansów?

Ministerstwo Finansów przedstawiło trzy propozycje deregulacji w podatkach, mające na celu uproszczenie systemu i zmniejszenie obciążeń dla podatników. Chodzi o dwie zmiany w Ordynacji podatkowej (projekty UDER2 i UDER3) oraz zmianę ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (UDER7), co może znacząco wpłynąć na relacje między przedsiębiorcami a fiskusem.

Pierwsza propozycja dotyczy rozszerzenia zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) na przypadki, gdy w sprawie wystąpią niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego (UDER2). Nowa zasada ma zostać wpisana do art. 122 Ordynacji podatkowej. Będą od niej jednak wyjątki, np. w sprawach ze spornymi interesami stron lub gdy sprzeciwia się temu ważny interes publiczny.

Druga propozycja to ustawowe zapisanie półrocznego vacatio legis dla zmian podatkowych (projekt UDER3). W Ordynacji podatkowej pojawi się nowy art. 1b, który zagwarantuje, że niekorzystne zmiany podatkowe będą wchodzić w życie dopiero po upływie sześciu miesięcy od ich ogłoszenia. Zasada ta ma być stosowana do projektów rządowych od 2026 r., z wyjątkami uzasadnionymi ważnym interesem publicznym lub koniecznością implementacji prawa UE.

Trzecia propozycja deregulacji dotyczy korekt deklaracji po kontrolach celno-skarbowych (UDER7). Po zmianach podatnik będzie mógł złożyć korektę deklaracji uwzględniającą częściowo ustalenia z kontroli, złożyć deklarację w terminie 14 dni od wszczęcia kontroli lub po jej zakończeniu, jeśli nie została złożona wcześniej.

Podatek VAT, SENT i podatek minimalny: jakie jeszcze zmiany czekają przedsiębiorców?

Projekt nowelizacji VAT (UD158), który jest powiązany z wdrożeniem KSeF, zakłada podniesienie rocznego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. zł. Podniesienie limitu zwolnienia z VAT do 240 tys. zł ma na celu urealnienie progu, który nie był waloryzowany od 2017 roku, co jest szczególnie istotne dla drobnych przedsiębiorców. Jak zauważył Piotr Juszczyk z InFakt, skumulowana inflacja w latach 2017–2024 de facto obniżyła ten limit.

Resort finansów planuje również rozszerzyć system monitoringu przewozu towarów (SENT) na odzież i obuwie. Rozszerzenie systemu SENT na odzież i obuwie budzi kontrowersje w branży, która obawia się nieuzasadnionych kosztów i pogorszenia konkurencyjności. Branża argumentuje, że zmiany te są nieuzasadnione, pogorszą konkurencję na rynku i oznaczają konieczność ponoszenia dużych kosztów. Przepisy przewidują też wysokie sankcje i mogą doprowadzić do podwyżek cen w sklepach.

Ministerstwo Finansów chce także dostosować tzw. globalny podatek minimalny (podatek wyrównawczy) do nowych wytycznych (Wytyczne Administracyjne z czerwca 2024 r. oraz ze stycznia 2025 roku) i doprecyzować przepisy w zakresie deklaracji informacyjnej GLoBE. Dostosowanie globalnego podatku minimalnego ma na celu doprecyzowanie przepisów dla największych podmiotów na rynku.