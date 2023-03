Rewolucja w prawie spadkowym. Oni już nie będą dziedziczyć majątku! Kto nie dostanie spadku?

500 plus może zniknąć. Beata Szydło ostrzega Polaków!

Proszek do prania z Niemiec w Lidlu. Pranie za 20 groszy!

Rewolucja w prawie spadkowym. Kto zostanie wyłączony z dziedziczenia?

Nadchodzą zmiany w prawie spadkowym. Będą one dotyczyły przede wszystkim reguł dziedziczenia ustawowego. Jak podkreślają eksperci chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczenie sytuacji spadkobierców, szczególnie tych małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zmiany mają stanowić ułatwienie dla nich bądź ich opiekunów w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Na mocy nowych przepisów zmianie ulegnie również to, kto może dziedziczyć majątek. Z dziedziczenia wyłączeni zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki oraz dalsze pokolenia. Taka zmiana ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych - między innymi dzięki ograniczeniu potrzeby poszukiwania i wzywania dalszych krewnych na rozprawy sądowe.

"Nowe przepisy przewidują zmianę zasady dziedziczenia w tzw. trzeciej grupie spadkowej, w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadał będzie jego dzieciom w częściach równych" - informuje portal gk24.pl.

Polskie prawo spadkowe. 5 grup dziedziczenia

Polskie prawo przewiduje pięć grup dziedziczenia:

pierwsza - zstępni i małżonek,

druga - małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa,

trzecia - dziadkowie i zstępni dziadków,

czwarta - pasierbowie,

piąta - gmina albo Skarb Państwa

"Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem osoba uprawniona do spadku złoży w tej sprawie wniosek do sądu" - wyjaśnia portal gk24.pl.

Sonda Czy dostałeś kiedyś duży spadek? Tak Nie