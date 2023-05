Rewolucja w prawie spadkowym. Sąd będzie mógł obniżyć zachowek dziedziczącym ustawowo. To nie wszystko!

Zachowek - co to jest i komu się należy?

Czym jest zachowek? Zachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Prawo do zachowku gwarantuje, że część z majątku spadkodawcy i tak trafi do osób najbliższych z kręgu jego rodziny (głównie dzieci i małżonków). Co istotne, prawo do zachowku należy się wtedy, kiedy uprawniony zostanie pominięty w testamencie. Wówczas ma prawo domagać się przed sądem swoich praw do części spadku. Generalnie osoba, która ma prawo otrzymania zachowku, może otrzymać połowę udziału spadkowego, który przypadłby jej, gdyby miała otrzymać coś, biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe.

Tak działały przepisy spadkowe. Ale w związku z tym, że weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, to nastąpiły zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące zachowku. Zgodnie z nimi osoba, która otrzymała spadek, ale musi wypłacić zachowek, może złożyć teraz wniosek o odroczenia terminu spłaty. Może starać się także rozłożyć na raty świadczenie, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, sąd może obniżyć wysokość zachowku. Nowe przepisy przewidują także możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku.

Źródło money.pl

