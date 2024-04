Rewolucja w rachunkach! O tyle wzrosną ceny za wodę i ścieki

Podwyżki cen wody w Polsce

Wody Polskie stoją na straży cen wody w Polsce. Bez ich zgody popartej uznaniem zasadności wprowadzenia podwyżki rady gmin nie mogą podwyższać cen za wodę i ścieki. Jednak niebawem może się to zmienić. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" ministerstwo infrastruktury chce w pełni przywrócić radom gmin decydowanie o podwyżkach cen wody na ich obszarze. Zgodnie z planowanymi zasadami Wody Polskie miałyby interweniować tylko wtedy, kiedy to taryfy byłyby wyższe o co najmniej 15 proc. w odniesieniu do średniej ceny za wodę i odprowadzanie ścieków w regionie.

Jak mają być ustalane ceny wody w polskich gminach? Według informacji z dziennika, w przypadku, kiedy to proponowany wzrost cen nie przekroczy 15 proc., to procedurę zatwierdzania nowej taryfy za wodę i ścieki zainicjuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Przekaże ono jej projekt wraz z uzasadnieniem wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Ten dokona formalnego sprawdzenia projektu i opracuje rekomendacje dla rady gminy. Rada podejmie uchwałę o zatwierdzeniu taryfy albo o jej niezatwierdzeniu – jeżeli stwierdzi, że dokument został sporządzony niezgodnie z przepisami lub nie przedstawiono wymaganych stanowisk innych specjalistycznych organów. Nowe zatwierdzone taryfy będą ogłaszane przez wójta w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli rada gminy nie podejmie uchwały w tej sprawie – taryfy wejdą w życie bez zatwierdzenia. Ceny te będzie ogłaszał minister właściwy ds. gospodarki wodnej nie później niż do końca października każdego roku, w drodze obwieszczenia.

Hamowanie gigantycznych podwyżek

A jaka będzie procedura, gdy lokalne władze i radni zechcą podnieść ceny wody o więcej niż 15 proc.? W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie stanowiska organu regulacyjnego, którym aktualnie są Wody Polskie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

