Analiza rządowych programów ujawnia, jak 120 mln zł wsparcia może wpłynąć na model biznesowy i strategię rozwoju firmy w sektorze opieki nad dziećmi

Wprowadzenie jednolitych standardów jakości od 2026 roku staje się kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i długoterminowej rentowności

Eksperci rynku wskazują, że zmiany w wynagrodzeniach i nowe szkolenia dla opiekunów wymagają rewizji strategii w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym

Warunki dofinansowania, takie jak limit czesnego, bezpośrednio wpływają na zwrot z inwestycji (ROI) i wymuszają optymalizację procesów w placówkach

Jak nowe regulacje i trendy rynkowe stwarzają możliwości skalowania biznesu dla istniejących i nowo powstających żłobków?

120 milionów na żłobki. Kto zyska i co się zmieni?

Na system opieki nad najmłodszymi dziećmi w 2026 roku przeznaczono znaczącą kwotę 120 milionów złotych z Funduszu Pracy. Środki te zostaną podzielone równo między dwa uzupełniające się programy. Pierwszy z nich, „Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie 2026”, z budżetem 60 milionów złotych, ma na celu likwidację tak zwanych białych plam, czyli dotarcie do gmin, w których do tej pory brakowało jakiejkolwiek formy zorganizowanej opieki. Program sfinansuje zarówno utworzenie nowych miejsc u dziennych opiekunów, jak i ich funkcjonowanie przez pierwszy rok. Drugi program, „Aktywne Place Zabaw 2026”, również z budżetem 60 milionów, pozwoli istniejącym żłobkom i klubom dziecięcym budować lub modernizować place zabaw. Aby skorzystać z dofinansowania, placówki muszą jednak spełnić dwa kluczowe warunki: czesne dla rodziców nie może przekroczyć 1500 zł miesięcznie, a dofinansowane place zabaw muszą być dostępne dla wszystkich dzieci z gminy, a nie tylko dla podopiecznych danej instytucji.

Pieniądze to jednak nie wszystko. Równolegle z nowymi inwestycjami, od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie jednolite i obowiązkowe standardy jakości, które obejmą wszystkie żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów. Regulacje te, oparte na Konwencji o Prawach Dziecka, dzielą się na dwie kategorie: wymogi niezbędne, które musi spełnić każda placówka, oraz dodatkowe, które zachęcają do dalszego podnoszenia jakości. Te podstawowe standardy dotyczą czterech kluczowych sfer: od metod pracy z dziećmi opartych na szacunku, przez dbałość o dobre warunki pracy i samopoczucie personelu, aż po budowanie partnerskich relacji z rodzicami i dostosowanie placówek do potrzeb maluchów ze specjalnymi potrzebami. Aby ułatwić wdrażanie tych zasad, Ministerstwo Rodziny już w styczniu tego roku opublikowało specjalny poradnik i materiały pomocnicze.

Efekt domina po „Aktywnym Rodzicu”. Rząd gasi pożar i podnosi pensje opiekunom

Uruchomienie nowych programów jest bezpośrednią odpowiedzią na poważny problem, jakim wciąż jest ograniczony dostęp do opieki nad najmłodszymi. Skala wyzwania jest duża, ponieważ jeszcze w tym roku w ponad 40% polskich gmin nie funkcjonowała ani jedna placówka tego typu. Nowe inicjatywy stanowią kontynuację szerszej strategii realizowanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”, który już przyniósł wymierne efekty, zmniejszając liczbę gmin bez dostępu do opieki z 1105 do 870. Jednocześnie rośnie społeczne zapotrzebowanie na te usługi, co jest w dużej mierze efektem programu „Aktywny Rodzic”, który wystartował w październiku ubiegłego roku. Jego ogromna popularność, potwierdzona złożeniem ponad 300 tysięcy wniosków w ciągu pierwszych dwóch tygodni, dowodzi, że wsparcie finansowe skutecznie zachęca rodziców do korzystania z opieki instytucjonalnej i ułatwia im powrót na rynek pracy.

Rozbudowa sieci placówek i wprowadzenie wyższych standardów jakości w naturalny sposób pociągają za sobą istotne zmiany na rynku pracy dla opiekunów. Rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę sprawia, że ministerstwo zatwierdza nowe, bardziej kompleksowe programy szkoleń zawodowych. Równocześnie rząd stawia na profesjonalizację tego zawodu i poprawę warunków zatrudnienia. Konkretnym tego przykładem jest zmiana przepisów z maja tego roku, która dotyczyła pracowników samorządowych żłobków. Dzięki niej podniesiono minimalne wynagrodzenia i przesunięto niektóre stanowiska do wyższych grup płacowych, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost ich pensji. Wszystkie te działania mają wspólny cel: sprawić, by zawód opiekuna stał się bardziej atrakcyjny, a tym samym przyciągnąć i zatrzymać w branży kompetentne osoby, bez których zapewnienie opieki na najwyższym poziomie nie byłoby możliwe.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025