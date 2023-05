Roczne rozliczenie do ZUS. Przedsiębiorco śpiesz się! Termin mija

Jak przypomina dziennik, przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie do ZUS. "Poniedziałek 22 maja to ostatni dzień na złożenie deklaracji z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Ten obowiązek mają przedsiębiorcy na skali, liniowym PIT oraz ryczałcie" - pisze "Rz". Jak zauważa, doradca podatkowy w InFakt Piotr Juszczyk, wiele osób ma problemy z wysyłką deklaracji. "Podczas jej wypełniania w ZUS-owskim programie Płatnik często okazuje się, że dane w systemie nie zgadzają się z tym, co wyliczył przedsiębiorca. Niektórych danych nie ma w nim w ogóle. Powoduje to, że Płatnik nie chce przepuszczać deklaracji, wskazując, że są w nich błędy krytyczne" – mówi w "Rz" Juszczyk. Jak dodał, w takiej sytuacji podatnik powinien wydrukować deklarację i wysłać ją w wersji papierowej.

"Rozliczenie sporządzamy w deklaracjach ZUS DRA (dla prowadzących działalność jednoosobowo) lub RCA (dla opłacających też składki za inne osoby), w których wykazujemy składkę zdrowotną za kwiecień. Do tych deklaracji została dołożona część o rocznym rozliczeniu" - czytamy w "Rz". Przedsiębiorcy, którym wychodzi nadpłata, znajdą na swoich kontach na platformie ZUS PUE wnioski o zwrot. Trzeba je zaakceptować do 1 czerwca. ZUS zwróci nadpłatę do 1 sierpnia br. Jeśli przedsiębiorca ma zaległości, kwota zwrotu zostanie odpowiednio pomniejszona.

Sonda Czy zdarzyło Ci się symulować chorobę, aby otrzymać zwolnienie chorobowe? TAK NIE NIE PAMIĘTAM