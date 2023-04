Rolada z Biedronki z groźnymi bakteriami. Sprawdź, czy nie masz jej w lodówce

Ostrzeżenie dotyczy produktu o nazwie „Kraina wędlin Rolada ze szpinakiem 300 g”; należy spożyć do:/numer partii produkcyjnej: 24.04.2023; kod kreskowy: 5904750008819; producent: „Aves” Sp. z o. o., Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola; Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 10190601 WE; wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska SA, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn. GIS informuje, że producent podjął decyzję o wycofaniu z rynku niezgodnej partii. Uruchomił procedurę wycofania i przekazał dystrybutorowi informację o stwierdzonej niezgodności wyrobu oraz o konieczności natychmiastowego jego wycofania. Firma AVES Sp. z o.o. przygotowała komunikat dla klientów informujący o wycofaniu z obrotu partii produktu.

Firma Jeronimo Martins Polska, do której należy sieć sklepów Biedronka, niezwłocznie wszczęła procedurę wycofania z obrotu handlowego powyższej partii produktu po otrzymaniu informacji o niewłaściwych wynikach badań produktu. GIS podał również, że organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z zaangażowanymi podmiotami prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania produktu. Inspektorzy apelują, by nie spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem. Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Jej czynnikiem etiologicznym jest Listeria monocytogenes. Bakterie Listeria wydalane są z kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, a ogniska zatruć pokarmowych przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.

Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu) bądź też przez spożycie skażonej żywności. Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko. W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.

