i Autor: PAP/Mateusz Marek; EPA/Martin Divisek; Paweł Skraba/Super Express

Pieniądze to nie wszystko

Rolnicy obalą rząd Tuska? Były minister rolnictwa ujawnia

Czy strajk rolników w Polsce okaże się być nie do opanowania przez obecny rząd? Rolnicy twierdzą, że ich żądania nie zostały rozpatrzone i już planują kolejne strajki m.in. w Warszawie. Nasuwa się zatem pytanie - czy to rolnicy obalą rząd Tuska? Między innymi na to pytanie postara się odpowiedzieć Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa. Oglądaj program "Pieniądze to nie wszystko" już dziś!