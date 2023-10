Wielki przełom w Hollywood. Koniec strajku i kryzysu?

Koniec strajku w Hollywood?

WGA stwierdziła, że 99 proc. członków związku, którzy głosowali, oddało głos za porozumieniem, które zapewnia podwyżki płac, pewną ochronę związaną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i inne korzyści. Związkowcy osiągnęli wstępne porozumienie ze Stowarzyszeniem Producentów Filmowych i Telewizyjnych, grupą negocjującą w imieniu Walta Disneya, Netflix i innych studiów. Scenarzyści rozpoczęli strajk 2 maja, zmuszając do zamknięcia wielu planów filmowych i telewizyjnych oraz opóźniając produkcję programów przeznaczonych na jesienny sezon nadawczy. Strajk trwał do 27 września.

Jednak wiele produkcji filmowych i telewizyjnych nadal pozostaje w zawieszeniu, ponieważ od lipca strajkują aktorzy. Według szacunków Instytutu Milkena strajki scenarzystów i aktorów już kosztowały kalifornijską gospodarkę prawie 6 miliardów dolarów utraconej produkcji.

Warunki porozumienia ze scenarzystami

Zgodnie z porozumieniem studia mają się spotykać z Gildią co najmniej dwa razy w roku, aby omówić plany wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwoju i produkcji filmów. Porozumienie nie zakazuje studiom wyraźnie używania sztucznej inteligencji do generowania treści. Scenarzyści mają jednak prawo wystąpić z pozwem, jeśli ich utwory zostaną wykorzystane do szkolenia sztucznej inteligencji. Studia muszą także ujawnić autorowi, czy jakiekolwiek materiały zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Minimalne stawki wynagrodzeń wzrosną o ponad 12 proc.

