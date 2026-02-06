Rosja straciła dostęp do Starlinków w Ukrainie! Sikorski: „Lepiej późno niż wcale”

Ukraina blokuje rosyjski dostęp do Starlinka.

Radosław Sikorski dziękuje Elonowi Muskowi za reakcję.

Elon Musk odpiera zarzuty o zarabianie na wojnie.

Skuteczność blokady Starlinka w Rosji pod znakiem zapytania.

Mychajło Fedorow, minister obrony Ukrainy, poinformował o zablokowaniu wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy żołnierze. Ukraińscy żołnierze mogą korzystać tylko z terminali wpisanych na "białą listę".

Fedorow napisał na Telegramie: „Kontynuujemy weryfikację terminali Starlink. Pierwsza partia terminali z »białej listy« już działa. Aktualizujemy »białe listy« raz dziennie. Jeśli zgłosiłeś terminal do rejestracji, poczekaj”.

Minister przyznał, że proces jest złożony i czasochłonny. Ministerstwo Obrony pracuje nad sprawdzaniem danych w czasie rzeczywistym.

Osoby cywilne zweryfikują konta Starlink przez Centrum Usług Administracyjnych. Dla osób prawnych usługa będzie dostępna na portalu Dija.

- Nasz zespół szybko rozpatruje wszystkie sprawy z partnerami. Dziękujemy żołnierzom i dowódcom za weryfikację terminali. Ciągłość łączności jest kluczowa dla frontu - podkreślił Fedorow.

Rosjanie wykorzystywali Starlinka od 2023 roku

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka Rubikon używa dronów Mołnia ze Starlinkami od grudnia 2023 roku.

Tygodnik "Der Spiegel" podał, że armia rosyjska coraz częściej używa Starlinków w atakach dronami na Ukrainę. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) twierdzi, że urządzenia te są wykorzystywane podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając zasięg i precyzję ataków oraz utrudniając obronę antydronową.

Wcześniej szef polskiego MSZ Radosław Sikorski pytał Muska, dlaczego nie pozbawi sił rosyjskich możliwości korzystania ze Starlinków przy atakowaniu Ukrainy. Sugerował, że zarabianie na zbrodniach wojennych zaszkodzi SpaceX.

Sikorski dziękuję Muskowi. "Lepiej późno niż wcale"

Elon Musk oświadczył, że działania SpaceX, mające na celu uniemożliwienie nieautoryzowanego używania Starlinka przez Rosję, prawdopodobnie okazały się skuteczne.

Radosław Sikorski podziękował Elonowi Muskowi na platformie X za wyłączenie usługi Starlink rosyjskim żołnierzom. „Lepiej późno niż wcale” – napisał.

