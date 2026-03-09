LOT zawiesza loty do Dubaju i Tel Awiwu do końca sezonu zimowego

PLL LOT oficjalnie potwierdziły przedłużenie zawieszenia połączeń do Dubaju (DXB) i Tel Awiwu (TLV). Jak informowaliśmy wcześniej w artykule: Koniec lotów do Dubaju i Rijadu z Polski zawieszono loty do 8 marca. Dzisiaj 9 marca potwierdzono, że zawieszenie obowiązuje do 28 marca 2026 roku, czyli do końca zimowego rozkładu lotów.

Decyzja zapadła po przeprowadzeniu analizy ryzyka. Przewoźnik powołuje się na niestabilną sytuację polityczną i militarną na Bliskim Wschodzie.

Loty LOT do Rijadu odwołane do 16 marca

Osobna data dotyczy stolicy Arabii Saudyjskiej. Połączenia LOT do Rijadu pozostają odwołane do 16 marca. LOT na bieżąco monitoruje sytuację i może zaktualizować tę decyzję.

Co z biletami pasażerów? LOT zapowiada zwroty i zmiany

Pasażerowie, którzy kupili bilety na zawieszone trasy, nie są pozostawieni bez pomocy. LOT zapowiedział, że wszyscy zainteresowani otrzymają instrukcje dotyczące zwrotu kosztów lub zmiany rezerwacji.

Szczegółowe informacje powinny trafić bezpośrednio do posiadaczy biletów.

Dlaczego LOT zawiesza loty? Atak na Iran zmienił sytuację w regionie

Bezpośrednią przyczyną chaosu w ruchu lotniczym jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły atak na Iran, w wyniku którego zginął najwyższy przywódca ajatollah Ali Chamenei oraz inni wysokiej rangi przedstawiciele władz.

Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w regionie. W efekcie kilka państw bliskiego Wschodu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych z całego świata odwołało swoje rejsy.

LOT działa zgodnie z zaleceniami EASA

Polska linia lotnicza podkreśla, że jej decyzje są zgodne z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Bezpieczeństwo pasażerów i załóg pozostaje priorytetem przewoźnika.

Działamy zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) – bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem

– czytamy w komunikacie LOT.

Przewoźnik zapewnia, że na bieżąco dostosowuje siatkę połączeń do aktualnych warunków i będzie informować o kolejnych zmianach.

GALERIA. Wojna dronów nad Iranem. Izrael stracił osiem maszyn, USA trzy

21