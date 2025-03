Polska dostarczy kolejne Starlinki dla Ukrainy. Co będzie jak urządzenia do nas wrócą?

Autor:

Putin mówi o współpracy z USA. "Może powstać gazociąg do Europy"

Władimir Putin zasygnalizował potencjalną zmianę w globalnej układance energetycznej, otwierając furtkę do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jego słowa, wypowiedziane w czwartek, sugerują możliwość budowy nowego gazociągu do Europy, pod warunkiem porozumienia między Moskwą a Waszyngtonem.

Podziękowania dla Trumpa i wizja współpracy energetycznej

Putin wyraził wdzięczność prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi, za jego zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Kluczowym elementem jego wypowiedzi była jednak wizja współpracy energetycznej. Putin stwierdził, że jeśli Rosja i Stany Zjednoczone dojdą do porozumienia, realne stanie się zbudowanie gazociągu do Europy, która, jak ocenił, potrzebuje taniego rosyjskiego gazu.

Ekspert o możliwym scenariuszu: Amerykańsko-rosyjski swap gazowy?

O potencjalnej współpracy gazowej między Rosją a USA, w tym o ewentualnej odbudowie Nord Streamu, wypowiedział się wcześniej dla portalu money.pl dr Szymon Kardaś z European Council on Foreign Relations. Jego zdaniem, w ramach porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją, może dojść do zacieśnienia relacji energetycznych między Kremlem a Białym Domem.

- Hipotetycznie możemy uznać, że amerykańskie firmy wejdą do międzynarodowego podmiotu (jako udziałowcy spółki joint-venture), który handluje rosyjskim gazem przesyłanym Nord Stream 1 lub 2. W ten sposób USA mogłyby realizować wobec Europy część zobowiązań kontraktowych - nie będą dostarczać surowca jako pochodzące z USA LNG, ale wykorzystując rosyjski gaz przesyłany bałtyckimi gazociągami. To byłby rodzaj specyficznego amerykańsko-rosyjskiego swapu. Natomiast LNG z USA eksportowane przez amerykańskie terminale mógłby trafić gdzie indziej. W efekcie Waszyngton mógłby zarobić jeszcze więcej - oceniał dr Kardaś."

Taki scenariusz zakładałby, że USA wykorzystywałyby rosyjski gaz do realizacji zobowiązań wobec Europy, jednocześnie eksportując własny LNG w inne regiony świata, co mogłoby przynieść im dodatkowe zyski.

Spadek importu gazu z Rosji do UE

Dr Kardaś zwrócił również uwagę na znaczący spadek importu gazu z Rosji do Unii Europejskiej: - "przed wojną import gazu z Rosji odpowiadał za 45 proc. całego importu do UE. W 2024 r. ta liczba spadła do 20 proc. To olbrzymi sukces". Ten spadek jest wynikiem dywersyfikacji źródeł energii i poszukiwania alternatywnych dostawców przez kraje europejskie.

Sabotaż Nord Stream

Przypomnijmy, że 26 września 2022 r. doszło do uszkodzenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na dnie Morza Bałtyckiego. Incydent ten, który miał miejsce na głębokości około 80 m, wywołał liczne spekulacje i oskarżenia. Przez lata projekt Nord Stream był przedmiotem ostrej krytyki ze strony wielu krajów wschodnioeuropejskich i zachodnich, które ostrzegały przed geopolitycznymi konsekwencjami ominięcia Europy Wschodniej w tranzycie surowca.

WE FB Ukraina musi zapłacić USA haracz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.