Rosjanie zaniemówili w polskim sklepie. Tego kompletnie się nie spodziewali

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-07-23 9:34

Rosjanie na zakupach w polskim sklepie nie kryli zaskoczenia cenami i bogatą ofertą produktów - pisze serwis kobieta.wp.pl. Nagranie z polskiego dyskontu pokazuje reakcję pary, która porównywała ceny z rosyjskimi i przyznała, że po tej wizycie trudno będzie wrócić do codzienności.

Kobieta i mężczyzna sprawdzają produkty w polskim sklepie. O cenach zaskakujących Rosjan przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu: Raport: Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy średnio ponad 1000 zł
  • Rosjanie byli zszokowani znacznie niższymi cenami w polskim dyskoncie, np. kilogram jabłek kosztował 3,86 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł.
  • Para była pod wrażeniem bogactwa i dostępności świeżych warzyw i owoców na półkach, nawet wieczorem, czego nie widzieli w innych krajach.
  • Autor nagrania emocjonalnie stwierdził: „Nie wiem, jak teraz wrócić do domu”, a nawet zaapelował o otwarcie granic.
  • Nagranie pokazuje, jak polskie dyskonty, pomimo różnic w zarobkach, pozytywnie zaskakują zagranicznych klientów swoją ofertą i cenami.

Rosjanie w polskim sklepie byli zaskoczeni cenami

Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje wizytę pary Rosjan w jednym z polskich dyskontów spożywczych. Już od pierwszych minut mężczyzna nie ukrywał zdziwienia zarówno szerokim wyborem towarów, jak i ich cenami.

„Weszliśmy do sklepu w Polsce i poczuliśmy się jak dzikusy. Czuję się oszukany, ale w innym sensie” – mówił, porównując ofertę polskiego sklepu z tym, co wcześniej widział w innych krajach.

Szczególną uwagę zwróciły ceny owoców. Opakowanie borówek o wadze 400 gramów kosztowało około 240 rubli, czyli niespełna 12 zł. Według autora nagrania podobne produkty w innych państwach były znacznie droższe. Zaskoczeniem okazał się również łatwo dostępny agrest.

Pełne półki w polskim dyskoncie zrobiły ogromne wrażenie

Para odwiedziła sklep wieczorem, tuż przed zamknięciem. Mimo późnej pory na półkach wciąż znajdowały się świeże owoce i warzywa, co również zwróciło uwagę autora nagrania.

„Jest już wieczór, sklep zaraz się zamyka, a mimo to nadal są warzywa, owoce, wszystko” – relacjonował.

Największe emocje wzbudziła cena jabłek. W polskim dyskoncie kilogram kosztował około 80 rubli, czyli około 3,86 zł. Dla porównania, według danych przywoływanych przez media, w Rosji za kilogram jabłek trzeba zapłacić około 169 rubli, czyli ponad 8 zł. Po obejrzeniu oferty sklepu mężczyzna nie krył emocji.

„Nie wiem, jak teraz wrócić do domu po tym wszystkim, co zobaczyłem w polskim supermarkecie, po tych wszystkich warzywach i owocach” – przyznał.

Rosjanie porównali ceny w Polsce i Rosji

Pod koniec nagrania autor filmiku podsumował, że w polskim sklepie „jest wszystko”, a następnie z przymrużeniem oka zaapelował: – „Otwórzcie granice, proszę! Pilnie. Czas je otworzyć. Chcę znowu dostać samochód i zieloną kartę jak kiedyś, w moim poprzednim życiu”.

Nagranie pojawiło się w okresie, gdy – według danych Rosstatu – wskaźnik cen konsumpcyjnych od początku roku osiągnął poziom 103,53 proc., a w ostatnich tygodniach warzywa i owoce podrożały średnio o 2,2 proc. Jednocześnie warto pamiętać, że porównywanie samych cen nie oddaje pełnego obrazu. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Rosji wynosi około 75 tys. rubli, czyli około 3,6 tys. zł, dlatego różnice w zarobkach i kosztach życia mają istotny wpływ na ocenę poziomu cen. 

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

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