Dramatyczny spadek dochodów Rosji z ropy i gazu. Co się stało?

Rosyjski budżet odczuwa coraz silniejszy ból. Dochody Rosji z ropy i gazu, stanowiące fundament finansów państwa, gwałtownie spadają. Jak informuje Puls Biznesu, powołując się na dane rosyjskiego Ministerstwa Finansów, w maju 2025 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 512,7 miliarda rubli (ok. 6,55 mld dolarów). To aż o 35 procent mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co więcej, w porównaniu z kwietniem tego roku, spadek jest jeszcze bardziej dotkliwy i wynosi 53 procent.

Spadek dochodów Rosji z ropy i gazu to efekt kilku czynników. Po pierwsze, globalne ceny ropy naftowej są niższe niż w ubiegłym roku. Po drugie, rubel umocnił się, co zmniejsza przeliczenie wpływów z eksportu na walutę krajową. Po trzecie, i być może najważniejsze, sankcje nałożone przez Zachód na Rosję w związku z wojną w Ukrainie ograniczają możliwości sprzedaży surowców energetycznych. Puls Biznesu podkreśla, że to właśnie sankcje mają kluczowy wpływ na pogarszającą się sytuację finansową Rosji, ograniczając Rosji dostęp do zachodnich rynków i zmuszając ją do szukania alternatywnych odbiorców, często po niższych cenach. "Sankcje uderzają w fundamenty rosyjskiej gospodarki" - czytamy w analizie Pulsu Biznesu.

Rosnący deficyt budżetowy Rosji. Jak bardzo sytuacja jest poważna?

Spadek dochodów z ropy i gazu ma bezpośredni wpływ na kondycję rosyjskiego budżetu. Jak informuje Puls Biznesu, w okresie styczeń – kwiecień 2025 roku deficyt budżetowy Rosji wyniósł już 3,2 biliona rubli, co odpowiada 1,5 procenta PKB. To alarmujący sygnał, który zmusił Ministerstwo Finansów do zrewidowania prognoz na cały rok.

Prognoza deficytu budżetowego Rosji na 2025 rok została podniesiona z 0,5 procenta PKB do 1,7 procenta. Jednocześnie obniżono prognozowane roczne dochody Rosji z sektora energetycznego o 24 procent. Puls Biznesu zwraca uwagę, że tak pesymistyczne prognozy odzwierciedlają przedłużające się trudności na rynkach surowców i brak perspektyw na szybką poprawę sytuacji. "Sytuacja jest poważna i wymaga podjęcia natychmiastowych działań" - alarmuje Puls Biznesu, cytując anonimowe źródło zbliżone do rosyjskiego rządu. Rosyjski rząd szuka oszczędności gdzie się da, ale wojna w Ukrainie generuje ogromne koszty - dodaje Puls Biznesu. "Koszty wojny w Ukrainie są ogromnym obciążeniem dla rosyjskiego budżetu" - podkreśla Puls Biznesu.

Prognozy na przyszłość dla rosyjskiego budżetu. Czy czeka nas finansowa zapaść?

Jak informuje Puls Biznesu, powołując się na ekspertów, przyszłość rosyjskiego budżetu rysuje się w ciemnych barwach. Spadek dochodów z ropy i gazu oraz rosnący deficyt budżetowy to poważne wyzwania, z którymi Rosja będzie musiała się zmierzyć w najbliższych latach.

Puls Biznesu cytuje wypowiedź analityka, który twierdzi, że "sankcje będą coraz bardziej dotkliwe, a dochody Rosji z eksportu surowców energetycznych będą systematycznie spadać". To z kolei przełoży się na dalsze problemy z finansowaniem budżetu i może zmusić rząd do cięć w wydatkach na inne cele, takie jak edukacja czy służba zdrowia. Eksperci Pulsu Biznesu nie wykluczają scenariusza, w którym Rosja będzie zmuszona sięgnąć po rezerwy walutowe lub zwiększyć zadłużenie, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do poważnych problemów gospodarczych. "Rosja stoi w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych" - konkluduje Puls Biznesu.

Kontekst geopolityczny. Sankcje i zmiana rynków zbytu

Spadek dochodów Rosji z ropy i gazu jest ściśle związany z sytuacją geopolityczną i nałożonymi na Rosję sankcjami. Jak podkreśla Puls Biznesu, sankcje ograniczyły dostęp Rosji do zachodnich rynków, zmuszając ją do poszukiwania alternatywnych odbiorców, głównie w Azji.

Jednak, jak zauważa Puls Biznesu, sprzedaż surowców do Azji odbywa się często po niższych cenach, co dodatkowo obniża dochody Rosji z eksportu ropy i gazu. Ponadto, Rosja musi inwestować w infrastrukturę, aby móc transportować surowce do nowych odbiorców, co generuje dodatkowe koszty. Puls Biznesu zwraca uwagę, że Rosja próbuje omijać sankcje, wykorzystując luki prawne i współpracując z krajami trzecimi, ale te działania mają ograniczony wpływ na poprawę sytuacji finansowej. "Rosja musi się liczyć z długotrwałymi konsekwencjami sankcji" - podsumowuje Puls Biznesu.

