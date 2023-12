Pomimo inflacji rodzice nie oszczędzają na dzieciach. Co Mikołaj przyniesie dzieciom?

Wczasy po gruszą. Jak dostać dofinansowanie do urlopu?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 czerwca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników na umowę o pracę oraz wszystkie jednostki samorządowe i zakłady budżetowe, niezależnie od liczby pracowników, są zobowiązane do prowadzenia ZFŚS. W przypadku firm zatrudniających od 20 do 50 pracowników, świadczenie z ZFŚS może być przyznawane po wystąpieniu o to przez zakładową organizację związkową.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie firmy oferują wczasowe dofinansowanie, jednak jeśli pracodawca zapewnia takie świadczenie, warto z niego skorzystać. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, członkowie ich rodzin oraz czasami byli pracownicy (emeryci i renciści) mogą skorzystać z wczasów pod gruszą, finansowanych ze środków ZFŚS.

Wniosek o wczasy pod gruszą

Dofinansowanie przysługuje osobom, które korzystają z 14-dniowego ciągłego urlopu wypoczynkowego, bez konieczności udowadniania miejsca pobytu w tym czasie. Nie ma też ograniczeń dotyczących stanowiska, stażu pracy czy kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo, środki uzyskane z ZFŚS mogą być przeznaczone nie tylko na wczasy pracowników, ale również na wspólny wyjazd rodzinny lub kolonie dla dzieci.

Wniosek o wczasy pod gruszą powinien być złożony nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym urlopem. Wzór wniosku zazwyczaj znajduje się w regulaminie ZFŚS obowiązującym w danym miejscu pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach, które wpływa na wysokość dopłaty do wakacji.

Regulamin ZFŚS określa również zasady otrzymywania dofinansowania i jego wysokość. Podstawą do obliczeń jest coroczny odpis, który od lipca 2021 roku bazuje na przeciętnym wynagrodzeniu z 2021 roku. Maksymalna wypłata to 1914,34 zł na jednego pracownika. Dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dofinansowanie może być wyższe o około 200-300 zł.

Warto podkreślić, że świadczenie w ramach ZFŚS jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli mieści się w kwocie ustalonego limitu, który aktualnie wynosi 1000 zł w roku podatkowym.

