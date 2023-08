Awaria rurociągu „Przyjaźń”. PERN potwierdza

Prezydent Duda uroczyście podpisze 800 plus. Znamy datę

Rozszczelnienie rurociągu Przyjaźń - przesył wstrzymany

W sobotę 5.08. PERN podał, że systemy automatyki spółki wykryły rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa dostarczana jest do Niemiec. Jak poinformowała spółka, natychmiast zostało wyłączone tłoczenie. Zaznaczono, że druga nitka rurociągu działa normalnie.

- "Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu "Przyjaźń" w gm. Chodecz. Jest to magistrala, którą płynie ropa pochodząca z dostaw morskich w kierunku zachodnim. Obecnie trwają prace naprawcze ropociągu. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano" - oznajmiła spółka w komunikacie 6.08.

PERN podkreślił, że na miejscu zdarzenia cały czas pracują wszystkie jego służby, a w działaniach uczestniczy także Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. "Obecna jest również specjalistyczna firma, która już od jutra będzie zajmować się rekultywacją terenu tak, by przywrócić go do pierwotnego stanu" - przekazano w informacji.

W związku ze zdarzeniem PERN informował wcześniej, że "sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców". "Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami" - zapewniła spółka.

