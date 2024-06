Rozszerzą konfiskatę pojazdów po alkoholu. Stracisz nie tylko auto

Kto może stracić łódź lub awionetkę?

W myśl obowiązujących przepisów nietrzeźwy sternik lub pilot nie straci łódki lub awionetki. Ale szykują się zmiany. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości komisja kodyfikacyjna prawa karnego przygotowała zmiany w przepisach dotyczących konfiskaty, które spowodują również utratę pojazdów również wobec pijanych sprawców przestępstw w ruchu powietrznym oraz wodnym.

Potwierdza to przewodniczący, komisji prof. Włodzimierz Wróbel i dodaje – "Z uwagi na to, że ten środek karny będzie stosowany przez sąd fakultatywnie, a nie tak jak obecnie obligatoryjnie, nie ma potrzeby określania limitów stężenia alkoholu, przy których trzeba go stosować "– mówi prof. Wróbel.

Zmiany w konfiskacie aut pijanych kierowców

Od marca 2024 przepadek pojazdu lub jego równowartości jest orzekany obowiązkowo wobec kierującego, który spowodował wypadek mając powyżej 1 promila alkoholu, prowadził w stanie nietrzeźwości mając powyżej 1,5 promila lub prowadził w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) w sytuacji, gdy miał już na swoim koncie wyrok za takie przestępstwo.

Po zmianie przepisów sąd będzie miał możliwość, a nie obowiązek zastosowania przepadku pojazdu, ale niezależnie od stężenia. Konfiskatę będzie można zastosować wobec kierowców samochodów i motocykli, ale też wobec pilotów samolotów i sterników skuterów wodnych, motorówek czy jachtów wyposażonych w silniki. Jak mówią eksperci, rozszerzenie możliwości stosowania przepadku również na kierujących w ruchu wodnym i powietrznym zapewnia równość wobec prawa. Nie ma uzasadnienia dla różnego traktowania np. pijanego sternika, który stwarza zagrożenie dla innych pływających np. po jeziorze, i nietrzeźwego kierowcy.

QUIZ PRL. Wakacyjne hity PRL Pytanie 1 z 15 Jaki letni hit zaczynał się słowami: W starym albumie u mego dziadka/ Jest takie zdjęcie, istny cud/ Płynący w falach, wśród mewek stadka/ Statek na parę sprzed lat stu/? Parostatek Jeszcze się tam żagiel bieli Gdzie ta keja Dalej