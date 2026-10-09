Rozwód i utrata mieszkania? Państwo dopłaci do czynszu

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-10-09 11:17

Rozwód lub separacja mogą oznaczać nie tylko rodzinny dramat, ale też poważne problemy finansowe. We Włoszech rusza nowy program pomocy dla rodziców, którzy po rozstaniu musieli opuścić rodzinny dom i nie stać ich na wynajem nowego lokum. Rząd Giorgii Meloni przeznaczył na ten cel miliony euro. Wsparcie może wynieść nawet 6 tys. euro rocznie

Dwie srebrne obrączki leżące obok siebie na szarej powierzchni. O dopłatach dla rozwodników przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa identyczne, srebrne pierścienie, wyglądające jak obrączki, stoją obok siebie pionowo na szarym, ziarnistym podłożu, z nieznaczną przerwą między nimi. Pierścienie mają gładką, matową powierzchnię z subtelnym połyskiem i delikatnym, podniesionym brzegiem wewnętrznym. Tło jest rozmyte i jaśniejsze niż podłoże, tworząc kontrast z ostrym pierwszym planem.

Rozstanie i problem z dachem nad głową

Rozwód często oznacza konieczność ułożenia życia na nowo. Dla niektórych wiąże się również z utratą mieszkania, w którym dotychczas mieszkali z rodziną. Gdy dom pozostaje przy byłym małżonku, a na utrzymaniu są jeszcze dzieci, znalezienie i opłacenie nowego lokum może być ogromnym wyzwaniem.

Właśnie takim osobom chce pomóc włoski rząd. Uruchomiono program dopłat do czynszu dla rodziców po rozwodzie lub w separacji, którzy z przyczyn finansowych mają problem z wynajęciem mieszkania.

Nawet 500 euro miesięcznie na wynajem

Szczegóły programu przedstawił wicepremier i minister infrastruktury oraz transportu Matteo Salvini. Jak zapowiedział w telewizji RAI, uprawnieni będą mogli otrzymać do 500 euro miesięcznie. Dopłata ma pokrywać maksymalnie połowę czynszu, co oznacza nawet 6 tys. euro wsparcia w ciągu roku.

To dopłata do czynszu dla rodziców w separacji lub rozwiedzionych, którzy po ciężkim rozstaniu lub trudnym rozwodzie tracą dom, gdzie mieszkali – wyjaśnił Salvini.

Pomoc może być ważna także dla osób, które nadal spłacają kredyt hipoteczny za nieruchomość, w której mieszka już były partner lub była partnerka.

Są warunki. Nie każdy dostanie pieniądze

Program nosi nazwę Funduszu wsparcia mieszkaniowego dla rodziców w separacji lub rozwiedzionych. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie rodziców, którzy musieli opuścić dotychczasowy dom rodzinny, przyznany drugiemu małżonkowi ze względu na opiekę nad dziećmi.

Nie wystarczy jednak sam rozwód czy separacja. Jednym z warunków otrzymania dopłaty jest posiadanie dzieci pozostających na utrzymaniu, które nie ukończyły 21 lat. Wnioskodawcy będą musieli również spełnić pozostałe wymagania programu.

Włoski rząd wyłoży miliony euro

Na program przeznaczono łącznie 60 mln euro na lata 2026–2028, czyli po 20 mln euro rocznie. Według Salviniego to pierwsza tego rodzaju inicjatywa we Włoszech.

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków ma zostać opublikowana na stronie internetowej resortu infrastruktury i transportu. Dla rodziców, którzy po rozstaniu muszą jednocześnie utrzymać dzieci, znaleźć nowe mieszkanie i poradzić sobie z dotychczasowymi zobowiązaniami, dopłata może oznaczać realną ulgę dla domowego budżetu.

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