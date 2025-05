Kwietniowy odczyt inflacji zaskoczeniem – co to oznacza dla RPP?

Kwietniowe dane o inflacji w Polsce okazały się niższe od oczekiwań, co wywołało lawinę komentarzy wśród ekonomistów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,2 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym o 0,4 proc. To wynik poniżej wcześniejszych prognoz, które wskazywały na 4,3 proc. Eksperci są zgodni, że te dane mogą mieć istotny wpływ na decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podczas majowego posiedzenia. Czy RPP obniży stopy procentowe? To pytanie zadają sobie teraz wszyscy.

Niższa inflacja zwiększa presję na RPP, aby rozważyła obniżkę stóp procentowych. Taki ruch miałby na celu pobudzenie gospodarki, ale wiąże się również z ryzykiem ponownego wzrostu inflacji w przyszłości. Decyzja RPP będzie więc zależała od oceny, czy spadek inflacji jest trwały, czy jedynie chwilowy.

Ekonomiści zgodni: RPP ma argumenty za obniżką stóp procentowych

Zdaniem analityków, kwietniowy odczyt inflacji wpisuje się w scenariusz obniżki stóp procentowych. mBank w swoim komentarzu na platformie X podkreślił, że "impet wzrostu cen bazowych pozostaje w ryzach, co powinno wspierać scenariusz obniżek stóp".

Podobnego zdania jest Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, która zauważa, że marcowa projekcja inflacji NBP była zawyżona. "Inflacja w II kwartale na poziomie 5,2 proc. jest już nierealna. To oznacza, że RPP ma przesłanki do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych. Spodziewam się cięcia o 50 punktów bazowych w maju, a kolejnego – w tej samej skali – w czerwcu. Do końca roku stopy procentowe mogą spaść łącznie o 100-125 punktów bazowych" – prognozuje Kurtek. Jej zdaniem, argumenty za obniżką stóp procentowych są coraz silniejsze.

Ekonomiści są zgodni, że RPP ma teraz większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej. Niższa inflacja daje przestrzeń do manewru i pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na sytuację gospodarczą.

Co wpłynęło na spadek inflacji w kwietniu?

Analitycy Pekao oraz PKO BP wskazują, że głównym czynnikiem, który wpłynął na spadek inflacji, był spadek dynamiki cen żywności. Wynikał on z efektu wysokiej bazy sprzed roku, kiedy to przywrócono wyższą stawkę VAT na żywność. "Dynamika cen żywności spadła do 5,3 proc. rok do roku z 6,7 proc. w marcu" – zauważają eksperci PKO BP.

W ich ocenie, inflacja bazowa również wyhamowała – w kwietniu mogła wynieść około 3,4 proc., wobec 3,6 proc. w marcu. To kolejny argument za tym, że RPP obniży stopy procentowe.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego – Rafał Benecki i Michał Rubaszek – również wskazują na kilka czynników, które przyczyniły się do spadku inflacji. "Spadek inflacji rocznej to efekt trzech czynników: wysokiej bazy dla cen żywności, przyspieszenia spadków cen paliw oraz spowalniającej dynamiki płac i niskiego popytu" – komentują. Dodatkowo, zwracają uwagę na wpływ deprecjacji dolara i obniżenia cen ropy na globalnych rynkach, co przełożyło się na spadek cen paliw o 8,3 proc. rok do roku.

Czy RPP rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych w maju?

Biorąc pod uwagę najnowsze dane i opinie ekspertów, decyzja o obniżeniu stóp procentowych przez RPP wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Rynek z uwagą śledzi każdy komunikat i wypowiedź członków Rady, próbując przewidzieć ich ruch. Wszystko wskazuje na to, że maj może być początkiem nowego cyklu luzowania polityki monetarnej w Polsce. Taki krok miałby na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, ale niesie ze sobą również pewne ryzyka. Kluczowe będzie monitorowanie inflacji i reagowanie na ewentualne zagrożenia.

Decyzja RPP będzie miała wpływ na wiele aspektów życia gospodarczego – od kursu złotego, przez oprocentowanie kredytów, po inwestycje. Dlatego tak ważne jest, aby była ona dobrze przemyślana i oparta na solidnych fundamentach.

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBank -EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.