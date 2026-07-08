Rynek oczekiwał takiej decyzji

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła rynku. Na zakończonym w środę posiedzeniu zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie.

Oznacza to, że główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75 proc. Dla milionów Polaków spłacających kredyty to sygnał, że na razie nie ma co liczyć na kolejną ulgę w ratach.

Kredytobiorcy czekali na ruch

Decyzja RPP była jedną z najbardziej wyczekiwanych informacji ostatnich dni. Wiele osób zastanawiało się, czy po wcześniejszej obniżce stóp procentowych dojdzie do kolejnego cięcia. Tak się jednak nie stało.

Narodowy Bank Polski poinformował, że wszystkie najważniejsze stopy procentowe pozostają bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75 proc., stopa depozytowa 3,25 proc., stopa lombardowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 3,85 proc.

Co oznacza decyzja dla Polaków?

Dla osób posiadających kredyty o zmiennym oprocentowaniu decyzja oznacza przede wszystkim stabilizację. Raty nie powinny się zmienić z powodu decyzji RPP. To dobra wiadomość dla tych, którzy obawiali się wzrostu kosztów zadłużenia, ale jednocześnie rozczarowanie dla osób liczących na dalsze obniżki.

Eksperci podkreślają, że wysokość stóp procentowych ma ogromny wpływ na domowe finanse. Od nich zależą nie tylko raty kredytów hipotecznych, ale także oprocentowanie lokat i części produktów oszczędnościowych oferowanych przez banki.

Tylko jedna obniżka w tym roku

W 2026 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się dotąd na tylko jedną zmianę. Na początku marca stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 punktu procentowego. Był to pierwszy taki ruch w tym roku i wielu ekonomistów zastanawiało się, czy będzie on początkiem dłuższego cyklu obniżek.

Środowa decyzja pokazuje jednak, że bank centralny zachowuje ostrożność. RPP najwyraźniej chce jeszcze obserwować sytuację gospodarczą i inflację, zanim zdecyduje się na kolejne kroki.

Tymczasem kredytobiorcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na następne posiedzenia Rady. To właśnie wtedy może się rozstrzygnąć, czy raty kredytów w przyszłości jeszcze spadną.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]