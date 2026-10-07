RPP nie ruszyła stóp

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75 proc. Taką wysokość ustalono po marcowej obniżce.

Pozostałe stopy NBP wynoszą:

referencyjna – 3,75 proc.;

lombardowa – 4,25 proc.;

depozytowa – 3,25 proc.;

redyskontowa weksli – 3,80 proc.

Dla osób spłacających kredyty hipoteczne to na pierwszy rzut oka dobra wiadomość. Brak podwyżki oznacza bowiem, że RPP nie dokłada kolejnego impulsu do wzrostu kosztów finansowania.

Kredyty hipoteczne i tak drożeją

Problem w tym, że decyzja RPP to nie wszystko. Na oprocentowanie kredytów wpływają również oczekiwania rynku.

Jak wskazuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomatu na łamach Business Insider, średnie oprocentowanie stałe w ofertach banków wzrosło do około 6,4 proc. Rynek kontraktów terminowych wycenia przy tym możliwość podwyżek stóp w kolejnych miesiącach. Oprocentowanie zmienne utrzymuje się natomiast na poziomie około 5,7 proc.

W efekcie rata kredytu na 500 tys. zł na 30 lat przy stałym oprocentowaniu jest – według przywołanych wyliczeń – o około 226 zł wyższa niż przy oprocentowaniu zmiennym.

Rynek widzi podwyżki

Choć RPP na razie stóp nie podniosła, notowania kontraktów FRA pokazują, że inwestorzy liczą się z takim scenariuszem.

W perspektywie dziewięciu miesięcy stawka wynosi 4,32 proc., podczas gdy obecny WIBOR 3M to 3,92 proc. Różnica wynosi więc około 0,4 pkt proc.

To oznacza, że rynek wycenia co najmniej jedną podwyżkę, a możliwość dwóch kolejnych również jest brana pod uwagę.

Polskie kredyty należą do najdroższych w UE

Dla osób planujących zakup mieszkania czy domu problem jest jeszcze większy. Według danych EBC przywołanych w materiale średnie oprocentowanie nowych kredytów udzielanych w Polsce wyniosło w sierpniu 5,99 proc. Wyższy poziom odnotowano tylko na Węgrzech – 7,16 proc.

Dla porównania w Czechach było to 5,18 proc., w Niemczech 4 proc., a we Francji 3,2 proc. Jeszcze niższe oprocentowanie odnotowano m.in. na Malcie i w Bułgarii.

Ile wyniesie rata 500 tys. zł?

Różnice w oprocentowaniu przekładają się bezpośrednio na wysokość rat. Przy kredycie w wysokości 500 tys. zł na 30 lat, przy przeciętnym oprocentowaniu, rata w Polsce wynosi około 2995 zł.

Dla porównania:

Węgry – ok. 3380 zł;

Czechy – ok. 2739 zł;

Niemcy – ok. 2387 zł;

Malta – ok. 1833 zł.

Na razie więc RPP nie podniosła kosztu pieniądza. Kredytobiorcy nie mogą jednak spać spokojnie. Rynek już przygotowuje się na możliwość kolejnych podwyżek, a ceny nowych kredytów w Polsce pozostają wysokie.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]