Rynek spodziewa się, że RPP obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych w środę, co obniży główną stopę NBP do 4,00%.

Spadek inflacji w listopadzie do 2,4% (poniżej celu NBP) jest kluczowym argumentem za obniżką stóp.

Obniżka stóp oznacza niższe raty kredytów, szczególnie hipotecznych, co wpłynie pozytywnie na domowe budżety.

Istnieje szansa na kolejne obniżki stóp w 2025 roku, a czwartkowa konferencja prezesa NBP wyjaśni dalsze plany RPP

Decyzja RPP już w środę. Czy stopy procentowe spadną?

We wtorek członkowie Rady Polityki Pieniężnej rozpoczynają dwudniowe obrady, a ich decyzję w sprawie kosztu pieniądza w Polsce poznamy w środę po południu. Rynek jest niemal jednomyślny – należy spodziewać się cięcia stóp o 25 punktów bazowych. Oznaczałoby to, że główna stopa referencyjna NBP spadłaby z obecnego poziomu 4,25 proc. do 4,00 proc. Taką prognozę w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) przedstawił ekonomista ING Banku Śląskiego.

„Rada Polityki Pieniężnej na grudniowym posiedzeniu obniży stopy procentowe o 25 pkt. bazowych” – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jak zauważył, jego bank utrzymywał taką prognozę już wcześniej, ale najnowsze dane makroekonomiczne tylko ją uwiarygodniły. „Mieliśmy taką prognozę już wcześniej, ale po danych o inflacji w listopadzie zauważyłem, że obecnie zdecydowana większość banków prognozuje obniżkę stóp w grudniu” – dodał ekspert.

Inflacja poniżej celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Głównym argumentem przemawiającym za obniżką jest wyraźne hamowanie wzrostu cen. W ubiegły piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek, z którego wynika, że inflacja w listopadzie spadła do 2,4 proc. w skali roku z 2,8 proc. odnotowanych w październiku. To kluczowa informacja, ponieważ wskaźnik znalazł się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Cel NBP wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym pasmem odchyleń o 1 punkt procentowy w górę i w dół, a spadek inflacji poniżej tego poziomu daje RPP mocny argument za poluzowaniem polityki pieniężnej. Dla milionów Polaków spłacających kredyty, zwłaszcza hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, każda obniżka stóp procentowych to szansa na spadek miesięcznej raty. Decyzja Rady będzie miała więc bezpośrednie przełożenie na domowe budżety.

Kiedy kolejne obniżki stóp procentowych? Prognozy na 2025 rok

Analitycy już teraz wybiegają w przyszłość, zastanawiając się, czy grudniowe cięcie będzie ostatnim w najbliższym czasie. Według Adama Antoniaka, przestrzeń do dalszych ruchów w dół wciąż istnieje. „Jest jeszcze szansa na kolejną obniżkę stóp w styczniu, a potem zapewne nastąpi przerwa. Później kolejnych dostosowań można się spodziewać w marcu, a także w maju” – powiedział ekonomista ING BSK.

Wiele zależeć będzie od komunikacji banku centralnego. Kluczowa w tym kontekście okaże się czwartkowa konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, która odbędzie się dzień po zakończeniu posiedzenia RPP. To właśnie wtedy rynek pozna szczegółowe uzasadnienie decyzji oraz nastawienie członków Rady na kolejne miesiące. „Podczas konferencji prasowej prezes NBP może powie, jakie są nastroje w RPP. Generalnie jednak widać, że perspektywy inflacji na przyszły rok się poprawiają i że pozostanie ona na niskim poziomie” – podsumował Adam Antoniak.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek