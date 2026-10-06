Rząd ogłasza przetarg. Rusza kluczowy etap budowy

Po miesiącach zapowiedzi jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce nabiera realnych kształtów. Jak poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, rząd Donalda Tuska jest gotowy do rozpoczęcia kluczowego etapu budowy nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu.

Mogę powiedzieć już dzisiaj, że najprawdopodobniej na przełomie października i listopada zostanie już ogłoszone postępowanie na wybór firmy, która stworzy 186 ha nowego lądu

– zapowiedział wiceminister Marchewka.

To absolutnie kluczowa wiadomość. Oznacza, że lada moment poznamy firmę, która usypie w Zatoce Pomorskiej nowy kawałek Polski. To właśnie na tym sztucznie stworzonym lądzie, nazwanym Przylądkiem Pomerania, powstanie Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu. Wiceminister Marchewka nie krył, że to przełom. – Więc to, co dotyczy Świnoujścia, w końcu zaczęło się dziać – podsumował.

Czym dokładnie będzie Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu?

To jedna z największych i najważniejszych inwestycji morskich na Bałtyku od lat. Nie chodzi o zwykłą rozbudowę portu, ale o stworzenie od zera potężnego hubu przeładunkowego, który ma obsługiwać nie tylko Polskę, ale i dużą część Europy Środkowej – od Niemiec, przez Czechy i Słowację, aż po Austrię i Węgry.

Skala projektu robi wrażenie. Terminal w Świnoujściu będzie mógł przeładować nawet 2 miliony TEU, czyli standardowych kontenerów o długości 20 stóp, rocznie. To liczby, które stawiają go w czołówce portów bałtyckich.

Najważniejsze parametry Przylądka Pomerania:

Nowy ląd: 186 hektarów usypanych na Zatoce Pomorskiej.

186 hektarów usypanych na Zatoce Pomorskiej. Głębokość: Tor podejściowy i basen portowy będą miały 17 metrów głębokości, co pozwoli na przyjmowanie największych kontenerowców oceanicznych na świecie.

Tor podejściowy i basen portowy będą miały 17 metrów głębokości, co pozwoli na przyjmowanie największych kontenerowców oceanicznych na świecie. Nabrzeże: Powstanie 1,3 km nowego nabrzeża przeładunkowego, zdolnego do jednoczesnej obsługi dwóch statków o długości 400 metrów i jednego o długości 250 metrów.

Powstanie 1,3 km nowego nabrzeża przeładunkowego, zdolnego do jednoczesnej obsługi dwóch statków o długości 400 metrów i jednego o długości 250 metrów. Infrastruktura: Oprócz samego terminala, pogłębiony zostanie 70-kilometrowy tor podejściowy, a na lądzie powstanie ponad 47 ha nowej infrastruktury drogowej i kolejowej.

Koszt tej części inwestycji, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, szacowany jest na około 1,5 miliarda złotych.

Nie tylko biznes. Port będzie miał też znaczenie dla wojska i środowiska

Wielkie pieniądze i ogromne ilości towarów to jedno, ale Przylądek Pomerania ma też pełnić inną, strategicznie ważną rolę. Projekt od początku zakłada, że terminal będzie miał podwójne, cywilno-wojskowe zastosowanie. W razie potrzeby port będzie mógł służyć do szybkiego przyjmowania i transportu wojsk oraz sprzętu sojuszniczego NATO. To kluczowy element wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu w naszym regionie.

Co ciekawe, mimo gigantycznej skali, inwestycja ma być zaskakująco przyjazna dla otoczenia. Projektanci zapewniają, że terminal będzie portem ekologicznym. Kluczową rolę odegrają zeroemisyjne technologie przeładunkowe oraz nowoczesny system zasilania statków z lądu. Dzięki temu gigantyczne kontenerowce, zamiast hałasować i emitować spaliny z własnych generatorów, będą mogły po prostu podłączyć się do sieci energetycznej. To rozwiązanie, które znacząco ograniczy hałas i zanieczyszczenie powietrza w rejonie portu.

W ten sposób Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu ma być nie tylko nowym oknem na świat dla polskiego handlu, ale także nowoczesną i odpowiedzialną inwestycją na miarę XXI wieku.

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