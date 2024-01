Rusza śledztwo w sprawie Lotosu i Orlenu. "Znaczna szkoda majątkowa"

Działki ROD znikną z miast? Pilny apel do rządu Tuska

Agnieszka Pomaska podkreśliła, że prokuratura zajmie się zarówno nadużyciami uprawnień, jak i niedopełnieniem obowiązków przez zarząd Orlenu oraz inne osoby odpowiedzialne za sprawy majątkowe i działalność gospodarczą. Śledztwo obejmie umowy związane zarówno z samym połączeniem spółek Lotos i Orlen, jak i wyprzedażą Grupy Lotos.

Posłanka KO zaznaczyła, że według prokuratury mogło dojść do wyrządzenia PKN Orlen szkody majątkowej o wielkości nie mniejszej niż 4 miliardy złotych, co jest zagrożone karą od trzech miesięcy do dziesięciu lat więzienia.

Niedopełnienie obowiązków służbowych

W drugim punkcie śledztwa prokuratura zajmie się przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, w tym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wyraził zgodę na fuzję. Agnieszka Pomaska podkreśliła, że przepisy ustawy powinny chronić tego typu transakcje, które powinny podlegać szczególnemu nadzorowi, również ze strony UOKiK.

Posłanka KO zapowiedziała, że ta sprawa to dopiero początek, a żadna z nią związana kwestia nie zostanie zignorowana. Wskazała również, że sprawa ta nie tylko naraziła Skarb Państwa na straty finansowe, ale również zagraża bezpieczeństwu paliwowemu kraju. W związku z tym wysłano pytania do przedstawicieli Orlenu i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania ich stanowiska w tej sprawie.

‼️Jest śledztwo ws. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd PKN Orlen i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publ, w tym Prezesa UOKiK. To odp. na zawiadomienie z 16.12.2022 pic.twitter.com/cepLnrNxUk— Agnieszka Pomaska (@pomaska) January 30, 2024

