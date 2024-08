Zwolnienia w PKP Cargo

"PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji uruchamia proces zwolnień grupowych (...). Po przeprowadzonych konsultacjach z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, które zakończyły się brakiem porozumienia, został ustanowiony Regulamin Zwolnień Grupowych w Centrali i w Zakładach Spółki, wydany przez Zarządcę w dniu 14 sierpnia 2024 r." - podał przewoźnik.

W komunikacie wyjaśniono, że zwolnieniami grupowymi zostanie objętych do 30 proc. zatrudnionych w PKP Cargo w restrukturyzacji, tzn. maksymalnie 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka zapewniła, że pracownikom, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługiwać będzie odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia.

Najpierw analizy, a później zwolnienia

Jak podkreśla spółka, proces zwolnień grupowych został poprzedzony analizą wszystkich stanowisk, uwzględniającą kryteria zarówno ekonomiczne, jak i m.in. efektywność pracy, znaczenie dla kluczowych operacji oraz potencjał do adaptacji w nowych strukturach organizacyjnych. "Szczegółowe kryteria doboru pracowników do zwolnień oraz harmonogram procesu zostały zamieszczone w Regulaminie, który został opublikowany w Intranecie (Centrala) lub w Zakładach Spółki, zgodnie z przyjętym zwyczajem informowania pracowników w danych Zakładzie" - poinformowano.

Zgodnie z publikacją, pracownicy objęci procesem zwolnień grupowych będą mogli skorzystać z pomocy szkoleniowej i doradczej. Spółka prowadzić będzie szkolenia rozwijające umiejętności, które będą mogły być wykorzystywane w przy poszukiwaniu nowej pracy. Szkolenia obejmą m.in. pomoc w pisaniu CV, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych czy kursy obsługi MS Office.

"PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji realizować będzie, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, działania typu outplacement wspierające zmianę zawodową" - zadeklarowała firma.

Prezes o zwolnieniach grupowych w PKP Cargo

Cytowany w komunikacie p.o. prezes PKP Cargo w restrukturyzacji Marcin Wojewódka przekonuje, że konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych wynika ze złej sytuacji w jakiej znalazła się spółka. "Fatalne zarządzanie i złe decyzje biznesowe spowodowały utratę rynku, kontraktów i konkurencyjności. Działania restrukturyzacyjne, w tym postępowanie sanacyjne, mają zapewnić Spółce stabilność finansową i ją uzdrowić" - wskazał.

Prezes spółki zapewnił, że obecny zarząd skupia się na odzyskaniu rynku i zwiększeniu masy przewożonych towarów. "W ostatnim czasie pozyskaliśmy nowe zlecenia m.in. na przewóz 9 mln ton węgla z Bogdanki oraz zawarliśmy dwie umowy na przewóz 6 mln ton towarów dla ArcelorMittal" - przypomniał.

Przewoźnik dodał, że spółka zawiera kolejne listy intencyjne z firmami z branży transportowej i kolejowej, które mają ułatwić znalezienie nowego pracodawcy. "Obecnie na podstawie tych listów jest dostępnych już ponad 1900 miejsc pracy dla naszych pracowników. Podejmujemy kolejne aktywności w tym obszarze" - podkreślił Wojewódka.

Praca dla kolejarzy w autobusach

We wtorek przewoźnik kolejowy podpisał list intencyjny ws. zatrudniania pracowników PKP Cargo z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie. Wcześniej podobne porozumienia były podpisane m.in. z Polregio, PKP Intercity, PKP PLK i Pesą.

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika - PKP Cargo. Wtedy też sąd wyznaczył zarządcę, którym jest Izabela Skonieczna-Powałka. Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała wówczas, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.

Pod koniec maja br. zarząd spółki zdecydował o skierowaniu do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponował też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron układu. W czerwcu zaś podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 27 czerwca zdecydował o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.