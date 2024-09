Ruszy rządowy portal z cenami mieszkań. Jest projekt ustawy

DOM - Rządowy portal danych o obrocie nieruchomościami

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii - portal DOM będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG prowadzi już inne narzędzie ochrony nabywców mieszkań - Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ma więc już wypracowane automatyczne kanały komunikacji z podmiotami profesjonalnymi (deweloperzy, banki) zgłaszającymi dane o transakcjach. Rozszerzenie zakresu danych zbieranych na potrzeby Ewidencji będzie szybsze i tańsze w realizacji niż budowa nowego systemu od podstaw. Portal DOM będzie miał zasięg ogólnokrajowy, aktualizowany na bieżąco i z uwzględnieniem przeprowadzanych transakcji zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Informacje uzyskiwane dzięki funkcjonowaniu Portalu DOM umożliwią organom publicznym bieżącą analizę rynku mieszkaniowego, w tym analizę wpływu instrumentów wsparcia mieszkalnictwa na ten rynek. Funkcjonowanie Portalu ma dostarczyć informacji niezbędnych do prowadzenia polityki mieszkaniowej państwa oraz parametryzacji instrumentów wsparcia mieszkalnictwa– mówi wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak.

Trzy rodzaje danych w portalu DOM

* z rynku pierwotnego dotyczące umów w zakresie mieszkań i domów jednorodzinnych objętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych obowiązanych do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

* z rynku pierwotnego dotyczące umów sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych nieobjętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych (głównie deweloperów) nieobjętych obowiązkiem zgłaszania danych do Ewidencji,

* z rynku pierwotnego i wtórnego przekazywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o informacje wynikające z aktów notarialnych zgłaszanych przez notariuszy.

Portal DOM - dostęp do danych statystycznych

Portal DOM umożliwi powszechny dostęp do informacji statystycznych o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym i wtórnym (średnich lub medianach), w oparciu o parametry wybrane przez użytkownika. Chodzi o parametry takie jak: lokalizacja, okres, typ rynku, rodzaj nieruchomości, liczba pokoi, powierzchnia użytkowa, umiejscowienie na danej kondygnacji etc. Wynik zapytania użytkownika będzie generowany na podstawie co najmniej 6 transakcji. Będzie to mechanizm ochrony przed ujawnieniem danych o konkretnych transakcjach.Dane jednostkowe gromadzone w Portalu DOM są objęte ochroną danych osobowych, dlatego nie będą udostępniane.

QUIZ PRL. Czarne karty PRL. Wielkie katastrofy, które wstrząsnęły Polską Ludową Pytanie 1 z 11 14 marca 1980 w katastrofie samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącym z Nowego Yorku zginęła wielka gwiazda. Jak się nazywała? Anna Jantar Zdzisław Beksiński Ewa Sałacka Dalej