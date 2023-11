Ryanair wyprzedaje bilety za połowę ceny! Loty na Black Friday

Do grona firm, które rozpieszczają klientów w tym okresie, dołącza teraz Ryanair. Irlandzka tania linia lotnicza przygotowała wyjątkową ofertę z okazji Black Friday 2023. Przewoźnik uruchomił promocję, w ramach której przy zakupie jednego biletu drugi jest dostępny za połowę ceny. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest dokonanie rezerwacji do 24 listopada 2023 roku, a loty objęte promocją realizowane będą od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.

Korzystne oferty w Ryanair

W atrakcyjnej ofercie znajdują się loty z polskich lotnisk obsługiwanych przez Ryanair. Warto zwrócić uwagę na kierunki z Warszawy-Chopina czy Warszawy-Modlina. Loty do Brukseli z Warszawy kosztują od 184 zł, co oznacza, że za podróż dwóch osób zapłacimy jedynie 276 zł w jedną stronę (druga osoba płaci o połowę taniej za swój bilet). Z kolei z portu podwarszawskiego rozważyć można wycieczkę do Barcelony, gdzie bilet dla jednej osoby kosztuje 205 zł, a więc dwie osoby polecą za nieco ponad 300 zł.

Z innych miast również można skorzystać z korzystnych ofert. Z Krakowa taniej nabędziemy loty do Wiednia i Bolonii, z Łodzi do Mediolanu i Alicante, z Gdańska do Kopenhagi i Paryża, a ze Szczecina np. do Londynu. Dlatego jeśli planujecie podróż w nadchodzących miesiącach, teraz jest idealny moment, aby skorzystać z promocji i oszczędzić na swoich wymarzonych lotach.

