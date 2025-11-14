Ryczałt energetyczny to wypłacane przez ZUS świadczenie finansowe, które ma pomóc w pokryciu kosztów prądu, a od 1 marca 2024 r. jego wysokość wynosi 312,71 zł.

Ryczałt energetyczny – realna pomoc w opłaceniu rachunków za prąd

Wysokie koszty energii elektrycznej stanowią poważne obciążenie dla wielu gospodarstw domowych. Na szczęście, istnieje forma wsparcia finansowego, która może pomóc w pokryciu tych wydatków. Mowa o ryczałcie energetycznym, świadczeniu wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To nie są popularne bony energetyczne, ale realna pomoc dla osób spełniających określone kryteria.

Co to jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe zrekompensowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Jest ono wypłacane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i po jej zakończeniu. Co ważne, ryczałt podlega waloryzacji, co oznacza, że jego wartość jest regularnie podnoszona, aby uwzględnić inflację i rosnące koszty życia.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Dopłata do prądu w formie ryczałtu energetycznego przysługuje ściśle określonej grupie osób. Są to:

Kombatanci

Ofiary represji wojennych i okresu powojennego

Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych

Warto podkreślić, że prawo do ryczałtu energetycznego jest dziedziczne. Oznacza to, że małżonek osoby uprawnionej może kontynuować pobieranie świadczenia po jej śmierci, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Wysokość ryczałtu energetycznego w 2024 roku

Od 1 marca 2024 r. wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł i jest niezależna od innych dochodów osoby uprawnionej. To kwota, która może znacząco odciążyć budżet domowy i pomóc w opłaceniu rachunków za energię elektryczną.

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Formularz, oznaczony symbolem ZUS-ERK, jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające uprawnienia do otrzymywania świadczenia:

Kombatanci i osoby represjonowane: decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca okres działalności kombatanckiej lub represji.

Wdowy/wdowcy: decyzja potwierdzająca status członka rodziny po kombatancie.

Żołnierze zatrudniani przymusowo: zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć na kilka sposobów:

Osobiście: w dowolnym oddziale ZUS.

Przez pełnomocnika: w dowolnym oddziale ZUS.

Za pośrednictwem operatora pocztowego: wysyłając wniosek pocztą.

Za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego: dla osób przebywających za granicą.

Po złożeniu wniosku, ZUS przeprowadza analizę dokumentacji i, w razie potrzeby, wszczyna postępowanie wyjaśniające. Decyzja w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego powinna zostać wydana w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Ryczałt energetyczny – ważne wsparcie dla potrzebujących

W obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej, ryczałt energetyczny stanowi istotne wsparcie finansowe dla kombatantów, ofiar represji wojennych i powojennych oraz żołnierzy przymusowo zatrudnianych. Dzięki regularnej waloryzacji, świadczenie to realnie pomaga w pokryciu wydatków na energię elektryczną. Warto sprawdzić, czy spełniasz kryteria i skorzystać z tej formy pomocy. Pamiętaj, że prawo do ryczałtu jest dziedziczne, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla najbliższych. Złóż wniosek i zapewnij sobie dodatkowe środki na opłacenie rachunków za prąd! Nie czekaj, aż koszty energii staną się zbyt dużym obciążeniem dla Twojego budżetu. Skorzystaj z przysługującego Ci prawa do ryczałtu energetycznego i ciesz się spokojem finansowym.

