Rydzyk zaprasza do hotelu. Ile kosztuje doba w apartamentach duchownego?

Tanio, ale daleko. Po ile nocleg u Rydzyka?

W opisie hotelu Akademickiego, znajduje się opis, wg. którego, na każdym piętrze znajduje się pralnia z suszarką oraz kuchnia z płytami elektrycznymi, zlewozmywakiem, szafkami i stołami z krzesłami.

Na terenie kampusu znajduje się również stołówka oraz obiekty sportowe - sala fitness, bilard, kajaki. Goście mają do dyspozycji ogrodzony parking znajdujący się przed budynkami uczelni.

Koszt doby hotelowej dla dwóch osób to 140 zł, czyli 70 zł za osobę za noc. Goście mogą skorzystać z pokojów 1-, 2- oraz 3-osobowych.

"Wyposażenie jest raczej skromne, ale nowe i zawiera wszystko, co potrzebne: łóżko, biurko, szafki i lodówkę. Każdy pokój jest wyposażony w łazienkę" - opisuje "Fakt".

"Super Express" odwiedził restaurację fundacji Lux Veritatis. Nasz reporter sprawdził menu serwowane w restauracji gdzie można wykupić śniadania i zestawy obiadowe, które kosztują kolejno 24 zł i 34 zł. Możliwe jest także zamówienie kolacji, jednak to trzeba wcześniej ustalić osobno z kuchnią. Śniadania wydawane są w godzinach od 7:30 do 10:00, a obiady - od 13:30 do 15:00. W menu są np. flaki, które kosztują 18 zł, fasolka po bretońsku 12 zł, a ryba po grecku na gorąco 24 zł.

Interesy ojca Tadeusza Rydzyka wzbudzają wiele kontrowersji i zainteresowania. Duchowny za pomocą fundacji Lux Veritatis zarządza m.in.: telewizją, radiem i uczelnią. Również zainwestował w odwierty źródeł geotermalnych. Na tym nie koniec bowiem jego imperium było chojnie dotowane z budżetu państwa. Jak informowała w styczniu tego roku wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, z Funduszu Sprawiedliwości w latach 2015-2023, imperium redemptorysty pozyskało dotacje w łącznej wysokości ponad 22,1 miliona złotych, z czego 21 499 908 zł trafiło do Fundacji Lux Vertitatis.

Jak wyliczyła Wirtualna Polska ojciec Rydzyk otrzymał m.in. z budżetu państwa na:

218 333 107 zł na projekt Pamięć i Tożsamość obejmujący budowę muzeum w Toruniu,

11 800 000 zł na Park Pamięci Narodowej stworzony przy muzeum,

6 200 000 zł na budowę Kaplicy Pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji,

7 116 960 zł na Centrum Ochrony Praw Chrześcijan,

73 129 054 zł na budowę geotermii,

29 853 450 zł trafiło do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,

31 007 456 zł do Telewizji Trwam

- ok 1 988 668 zł (tylko do 2020 r.) do spółki wydającej "Nasz Dziennik".

Wirtualna Polska informuje, że za rządów PiS do Rydzyka trafiło "po 6 lub ponad 6 mln zł trafiło do podmiotów związanych z o. Rydzykiem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji PZU. A po ponad 3 mln zł z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej".