Wzrost akcji kredytowej w kwietniu 2025 - analiza danych BIK

W kwietniu 2025 roku rynek kredytów hipotecznych odnotował znaczący wzrost. Z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że banki udzieliły kredytów hipotecznych na łączną kwotę 8,13 mld zł. To wartość niespotykana od 2021 roku, jeśli pominiemy okres obowiązywania programu "Bezpieczny Kredyt 2%". W porównaniu z kwietniem 2024 roku, kiedy program wsparcia jeszcze wygasał, liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 12%, a ich wartość aż o 18%.

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, podkreśla, że wzrost akcji kredytowej nastąpił pomimo braku rządowego wsparcia i wciąż wysokiego oprocentowania kredytów. "Sprzedaż kredytów hipotecznych w kwietniu br. wyglądała bardzo dobrze. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy nadal, pomimo obniżki, wysokim poziomie oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych, wartość akcji kredytowej w kwietniu br. wyniosła 8,13 mld zł" - komentuje prof. Rogowski.

Rekordowa kwota kredytu hipotecznego - co się za tym kryje?

W kwietniu 2025 roku padł kolejny rekord – średnia kwota udzielonego kredytu hipotecznego wyniosła 437 tys. zł. To o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Eksperci wskazują na kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Prof. Rogowski z BIK tłumaczy to wzrostem zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, który może być związany z oczekiwaniem na dalsze obniżki stóp procentowych. "To wynik zarówno wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, które związane może być z jednej strony z oczekiwaniem na dalsze obniżki stóp procentowych (WIBOR 6M już wynosi 5 proc.), jak i korzystnej dla kupujących sytuacji na rynku mieszkaniowym zarówno wtórnym, jak i pierwotnym" - wyjaśnia. Dodatkowo, sprzedaż z kwietnia 2025 roku porównywana jest do okresu, w którym wygasał efekt programu "Bezpieczny Kredyt 2%", co również wpływa na statystyki.

Dostępność kredytów mieszkaniowych - czynniki wpływające na decyzje Polaków

Na decyzje o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego wpływa kilka czynników. Dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, zwraca uwagę na wyhamowanie wzrostu cen mieszkań, wzrost wynagrodzeń oraz oczekiwania na obniżki stóp procentowych. "Podejmowaniu decyzji o zaciąganiu kredytu mieszkaniowego sprzyja wyhamowanie wzrostu cen transakcyjnych mieszkań, wzrost wynagrodzeń oraz pojawiające się w przestrzeni publicznej opinie ekspertów o spodziewanych obniżkach stóp procentowych NBP" - komentuje dr Furga.

Dodatkowo, pierwsza od października 2023 roku obniżka stóp procentowych, ogłoszona 7 maja 2025 roku, może przyczynić się do realizacji prognoz dotyczących akcji kredytowej na ten rok. "To wszystko składa się na wzrost zdolności kredytowej Polaków" - dodaje dr Furga. Poprawa indeksu dostępności mieszkaniowej jest efektem zahamowania wzrostu cen transakcyjnych oraz wzrostu średnich dochodów.