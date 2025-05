Wzrost zdolności kredytowej w I kwartale 2024: o ile wzrosła zdolność kredytowa singli, par i rodzin z dzieckiem?

Początek roku 2024 przyniósł ożywienie na rynku kredytów hipotecznych. Z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że w każdym miesiącu pierwszego kwartału rosła liczba osób zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi. W marcu banki odnotowały wzrost wniosków o 11% w porównaniu z lutym, który z kolei był lepszy od stycznia o 17%. To wyraźny sygnał, że Polacy coraz śmielej myślą o zakupie własnego M na kredyt.

Eksperci wskazują na spadek oprocentowania stałego jako główny czynnik poprawy zdolności kredytowej. „W marcu zdolność kredytowa wzrosła niemal we wszystkich bankach i dla wszystkich grup klientów. To przede wszystkim efekt spadku oprocentowania stałego" – podkreśla Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat. Zmiana prognoz dotyczących stóp procentowych wpłynęła na bardziej korzystne oferty banków, co przełożyło się na większą dostępność kredytów.

Jak konkretnie zmieniła się zdolność kredytowa? Analitycy Rankomat.pl przeanalizowali oferty 10 największych banków, biorąc pod uwagę gospodarstwa domowe z przeciętnymi zarobkami. Przyjęto, że singiel zarabia 6 tys. zł netto, para bezdzietna – 8 tys. zł, a rodzina z dzieckiem – 10 tys. zł „na rękę”.

W marcu singiel mógł liczyć średnio na ok. 385,5 tys. zł kredytu na zakup mieszkania. To wzrost o 8,6 tys. zł w porównaniu z lutym i o 12,3 tys. zł w stosunku do końca 2023 roku. Z kolei przeciętna zdolność kredytowa bezdzietnej pary wzrosła do ok. 499,7 tys. zł (o 23,2 tys. zł), a pary z dzieckiem – do ok. 588,3 tys. zł (o 19,9 tys. zł). Oznacza to, że rodziny i pary mogą pozwolić sobie na większe mieszkanie lub lepszą lokalizację.

Warto pamiętać, że poszczególne banki różnie oceniają zdolność kredytową, dlatego różnice w oferowanych kwotach mogą być znaczne. Dlatego przed podjęciem decyzji o kredycie, warto porównać oferty różnych banków.

Mieszkania na kredyt: jaki wybór mają single, pary i rodziny w największych miastach Polski?

Wzrost zdolności kredytowej to jedno, ale kluczowe jest pytanie, czy na rynku dostępne są mieszkania w cenie adekwatnej do możliwości finansowych kredytobiorców. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że oferta mieszkań deweloperskich w największych miastach osiągnęła rekordowe rozmiary. Co więcej, średnia cena metra kwadratowego przestała rosnąć, co jest dobrą wiadomością dla osób planujących zakup własnego M.

„A co ważniejsze czas grał na korzyść przeciętnych kredytobiorców. W marcu w ich zasięgu było dużo więcej mieszkań niż w końcówce ubiegłego roku” – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Oznacza to, że osoby z kredytem mieszkaniowym mogą wybierać spośród większej liczby ofert.

Przeciętnie zarabiająca singielka i singiel, dysponujący kwotą ok. 481,9 tys. zł (kredyt plus wkład własny), miał największy wybór mieszkań w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (blisko 3,3 tys. lokali) oraz w Łodzi (blisko 3 tys.). W obu metropoliach oferta mieszkań w tym przedziale cenowym wzrosła w pierwszym kwartale odpowiednio o 655 (+25%) i 486 (+19%) lokali. Najmniejszy wybór singiel miał w Krakowie (niespełna 400 lokali), choć i tam oferta wzrosła o 91 mieszkań. Warto zauważyć, że w Łodzi i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii single mogą znaleźć nawet trzypokojowe mieszkania w tej cenie.

Gdzie kupić mieszkanie? W których miastach jest największy wybór mieszkań na kredyt?

Wybór mieszkania na kredyt zależy od zdolności kredytowej i preferencji dotyczących lokalizacji. Gdzie zatem szukać wymarzonego M? Największy wybór mieszkań w cenie do 481,9 tys. zł (czyli w zasięgu singli) znajduje się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (blisko 3,3 tys. lokali) oraz w Łodzi (blisko 3 tys.). W tych miastach single mogą znaleźć zarówno kawalerki, jak i mieszkania dwu-, a nawet trzypokojowe.

Pary bezdzietne, dysponujące budżetem do 624,6 tys. zł, również mają szeroki wybór. Najwięcej ofert w tym przedziale cenowym znajdą w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi (ok. 6,1 tys. mieszkań). W Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu mogą znaleźć lokale trzypokojowe, a nawet czteropokojowe.

Rodziny z dzieckiem, ze zdolnością kredytową pozwalającą na zakup mieszkania za ok. 735,4 tys. zł, są w najlepszej sytuacji. W każdej z analizowanych metropolii mogą przebierać w tysiącach ofert. Najwięcej mieszkań w ich zasięgu cenowym znajduje się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 7,7 tys.) i Łodzi (7,3 tys.).

Podsumowując, wzrost zdolności kredytowej i bogata oferta deweloperów sprawiają, że zakup mieszkania na kredyt jest realny dla wielu gospodarstw domowych. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie przeanalizować oferty banków i deweloperów, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie.

