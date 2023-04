Rynek “pomp ciepła” z problemami. Ile kosztuje instalacja?

Był "boom", jest zastój. Co się dzieje na rynku pomp ciepła?

W 2022 roku w Polsce sprzedano 203,3 tys. pomp ciepła. Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła niemal co trzecie sprzedane urządzenie do ogrzewania pomieszczeń w Polsce było pompą ciepła.

"Za nami okres gwałtownego wzrostu zainteresowania pompami. Obecnie jednak rynek urządzeń grzewczych niemal się zatrzymał" - poinformował w rozmowie z "BI" Paweł Lachman, prezes PORT PC tłumacząc, że jest to związane z niepewnością i destabilizacją rynku energetycznego w Polsce. Dodał, że osoby, które są zainteresowane zmianą formy ogrzewania wciąż nie wiedzą jakie będą ceny gazu czy energii elektrycznej w najbliższych latach.

Warto dodać, że wciąż trwają prace nad aktualizacją PEP 2040 r. (Polska Strategia Energetyczna).

Rynek pomp ciepła z problemami. Brakuje klientów i monterów

Fakt, że klienci wstrzymują się z podjęciem decyzji o zakupie i instalacji pomp ciepła - to nie jedyny problem z którym boryka się branża. Rynek rośnie a brakuje monterów i specjalistów zajmujących się instalacją pomp ciepła.

"2022 r. to piąty rok z rzędu, kiedy polski rynek wzrósł o około 100 proc. rok do roku (...). Możemy przyjąć, że na naszym rynku potrzeba kilkudziesięciu tysięcy nowych ekspertów" - poinformował Paweł Biernatowski, dyrektor zarządzający w Woltair Polska cytowany przez Business Insider.

"Instalacja pompy ciepła wiąże się z dużą ingerencją w budynek i integracją z jego obiegami elektrycznymi i grzewczymi. Nieprawidłowy montaż może spowodować zwiększone koszty użytkowania, niedogrzanie budynku czy powtarzające się awarie" - wyjaśnił na łamach "BI" Paweł Biernatowski.

Instalacja pompy ciepła. Jaki jest koszt przedsięwzięcia?

Jaki jest koszt instalacji pompy ciepła? "Na instalację pompy ciepła trzeba wydać od 20 tys. do 60-70 tys. zł, choć są też urządzenia warte 100 tys. zł. Wszystko zależy od rodzaju pompy, zastosowanej technologii, producenta i zainstalowanej mocy" - informuje Business Insider.

"Mój Prąd". Czy będą dopłaty do pomp ciepła?

Zastój na rynku może być również związany z oczekiwaniem na dotacje w ramach programu "Mój Prąd", który ma obejmować również pompy ciepła. "Aby zaopiekować się potrzebami i oczekiwaniami osób, które nie mogą skorzystać z "Czystego powietrza" dokładamy pompy ciepła do "Mojego prądu" - informował Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz proponuje, by wysokość dopłat do pomp ciepła sięgała: 4,4 tys. zł dla pomp powietrze-powietrze, do 12,6 tys. zł dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności, do 19,4 tys. zł dla pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności oraz do 28 tys. zł dla pomp gruntowych - informuje Business Insider.

Sonda Czy uważasz, że lepiej ogrzewać dom: Kotłem gazowym Pompą ciepła