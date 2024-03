Rynek pracownika będzie dalej trwać? Większość firm chce utrzymać zatrudnienie

Rekordowy wzrost kwoty bazowej. To gwarantuje wyższe świadczenia z ZUS

Szykuje się ożywienie na rynku pracy. Mało firm planuje zwiększenie zatrudnienia, ale nie szykują się na zwolnienia

Z przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding badania "Barometr Rynku Pracy" wynika, że pracodawcy wciąż ostrożnie podejmują decyzje rekrutacyjne.

"Rynek pracy powoli się ożywia - pierwszy kwartał roku zawsze jest spokojniejszy w obszarze rekrutacji niż kolejne. Przyczyną ostrożności mogą być również trudne doświadczenia ostatnich lat i trwająca niepewność co do przyszłości" - ocenili autorzy raportu. "Optymizmem napawają deklaracje dużych firm oraz tych z sektora przemysłowego - 18,2 proc. z nich chce zwiększyć zatrudnienie w najbliższym czasie, rok temu planowało to mniej, bo 12,6 proc. firm" – wskazał dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce Marcos Segador Arrebola.

Barometr Rynku Pracy pokazał, że tylko co ósmy (13 proc.) pracodawca deklaruje plany zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższego kwartału. Utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników prognozuje łącznie 78 proc. pracodawców: 58 proc. ma nadzieję na dokonanie tego bez rekrutacji nowych pracowników, a 20 proc. dopuszcza konieczność zatrudnienia nowych osób. Z kolei zmniejszenie liczebności zespołów planuje natomiast 5 proc. przedsiębiorców.

Co trzecia firma zdecydowała się na podwyżki

Eksperci zauważyli, że podobnie jak rok temu, 60 proc. firm w trakcie minionego kwartału utrzymało wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, a prawie co trzecia organizacja (29 proc.) zdecydowała się na podwyżki. "Również analogicznie do 2023, 2 na 3 firmy (59 proc.) nie mają planów podniesienia poziomu wynagrodzeń w najbliższym kwartale, a ich wzrost planuje co czwarte przedsiębiorstwo" - dodali, zaznaczając, że o 10 p.p. wzrósł odsetek firm, które wciąż nie mają sprecyzowanych planów w tym zakresie.

W raporcie wskazano też, że na podniesienie pensji coraz rzadziej wpływa utrzymująca się inflacja – na ten czynnik wskazuje 34,6 proc. przedsiębiorstw wobec aż 62 proc. w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Zdaniem ekspertów o podwyżkach przede wszystkim decyduje wzrost płacy minimalnej, na który wskazało aż 73 proc. firm. "Zdecydowanie częściej niż w ubiegłym roku powodem jest również chęć powstrzymania rotacji pracowników – takie plany zdradza 18,6 proc. wobec 10,5 proc. firm w ubiegłym roku" - zaznaczyli autorzy raportu. Niepokoi ich jednak spadek liczby przedsiębiorstw, które podwyżkami planują docenić pracowników (23,6 proc.). "Choć na tle wszystkich organizacji spadek ten wynosi - 9,2p.p. r./r., w przypadku największych firm sięga on aż - 29 p.p. r./r." - dodali eksperci.

SW Research na zlecenie Gi Group Holding zapytało pracodawców również o to, czy w związku z dwiema podwyżkami płacy minimalnej w tym roku planują zmiany wynagrodzeń pracowników, którzy obecnie otrzymują płacę wyższą niż pensja minimalna. "35 proc. badanych firm planuje ogólne podwyżki, aby utrzymać równowagę płacową, 24 proc. przewiduje wzrost dla niektórych pracowników, po analizie ich ról i poziomu wynagrodzeń, 6,5 proc. rozważa natomiast dodatkowe świadczenia pozapłacowe, by poprawić satysfakcję zatrudnionych" - poinformowali autorzy raportu.

Z tegorocznej edycji Barometru Rynku Pracy wynika, że więcej pracowników niż dotychczas przewiduje, że ich wynagrodzenia utrzymają się na tym samym poziomie (30,7 proc.), blisko 60 proc. zatrudnionych oczekuje podwyżek. "Większość z nich liczy na wzrost wynagrodzenia na poziomie 11-20 proc. (41,8 proc.), blisko co piąty oczekuje podwyżki nie wyższej niż 10 proc., a co czwarty nawet o 21-30 proc." - podano.

Autorzy opracowania wskazali też, że na wzrost wynagrodzenia, podobnie jak rok temu, liczą najbardziej pracownicy w wieku 25-54 lata. Podali, że oczekiwania są najbardziej widoczne w handlu (65 proc. osób w tej grupie liczy na wzrost wynagrodzenia) oraz w grupie pracowników fizycznych (71 proc.) i zajmujących stanowiska niższego szczebla (62 proc.). "Ogólny trend wskazuje, że podwyżek najczęściej oczekują ci, którzy zarabiają najmniej. Wśród osób, których pensja wynosi powyżej 7000 zł większość oczekuje utrzymania obecnych zarobków (47,1 proc.).

