Rząd rozważy podwyżkę CIT dla banków do 23% (a nawet 30% w 2026 r.), co może znacząco wpłynąć na ich zyski.

Projekt przewiduje również obniżkę podatku bankowego z obecnych 0,0366% do 0,0329%, a docelowo do 0,0293% podstawy opodatkowania.

Nowe przepisy dotyczące CIT mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., a zmiany w podatku bankowym rok później, od 1 stycznia 2027 r.

Młode firmy z przychodami do 2 mln euro również odczują zmiany, ich CIT wzrośnie z 9% do 13%, a w 2026 r. nawet do 20%

Główne założenia projektu – co się zmieni dla banków?

Rada Ministrów we wtorek pochyli się nad projektem ustawy, która ma gruntownie zmienić sposób opodatkowania polskiego sektora bankowego. Jak wynika z opublikowanego porządku obrad rządu, kluczową zmianą jest podniesienie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków, przy jednoczesnej redukcji innej opłaty – tzw. podatku bankowego. Zgodnie z opublikowanym porządkiem obrad, rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy, która wprowadzi istotne zmiany w opodatkowaniu instytucji finansowych, w tym wyższy CIT dla banków. Propozycja zakłada, że zmiana ciężaru opodatkowania z podatku od aktywów na podatek od dochodów będzie swoistą wymianą, która ma inaczej rozłożyć obciążenia fiskalne w sektorze.

Jakie będą nowe stawki podatku CIT dla banków?

Projekt ustawy precyzyjnie określa nowe stawki daniny. Zgodnie z propozycją, podstawowa stawka CIT płaconego przez banki zostanie podniesiona do 23 proc. Co istotne, w okresie przejściowym obciążenie będzie jeszcze wyższe. W projekcie zapisano, że w roku 2026 stawka ta będzie wynosić aż 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Projekt zakłada, że nowy, wyższy CIT dla banków docelowo wyniesie 23 proc., jednak w pierwszych latach obowiązywania będzie on jeszcze wyższy. Zmiany dotkną także mniejsze podmioty. Banki rozpoczynające działalność, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, zamiast obecnych 9 proc. zapłacą 13 proc. CIT. Dla nich również przewidziano okres przejściowy z wyższymi stawkami: 20 proc. w 2026 r. i 16 proc. w 2027 r. W zamian za te podwyżki, rząd proponuje obniżkę podatku od niektórych instytucji finansowych. Stawka, która obecnie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania, zostanie obniżona do 0,0329 proc., a od 2028 roku spadnie do 0,0293 proc.

Kiedy zmiany w opodatkowaniu banków wejdą w życie?

Harmonogram wprowadzania zmian został rozłożony w czasie. Rząd planuje, aby nowe regulacje wchodziły w życie etapami, co da sektorowi finansowemu czas na dostosowanie się do zmienionych warunków. Zgodnie z projektem, nowe przepisy dotyczące podatku od banków będą wprowadzane etapami, a pierwsze z nich mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. To właśnie od tej daty mają wejść w życie przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Z kolei na obniżkę podatku bankowego instytucje finansowe będą musiały poczekać nieco dłużej – te regulacje mają zacząć obowiązywać rok później, od 1 stycznia 2027 r. Taki harmonogram oznacza, że przez jeden rok (2026) banki będą funkcjonować w systemie, w którym obowiązywać będzie już podwyższony CIT, ale jeszcze nie obniżony podatek bankowy.

