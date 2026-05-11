Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na umowę z Mercosur, domagając się jej unieważnienia i natychmiastowego zamrożenia tymczasowego stosowania.

Kwestionuje legalność decyzji Komisji Europejskiej ws. umowy, podkreślając, że część handlowa powinna być zatwierdzana przez Radę UE (państwa członkowskie).

Dodatkowo, Polska żąda wprowadzenia tzw. "klauzul lustrzanych", by produkty z Mercosur spełniały unijne standardy, chroniąc tym samym polskie rolnictwo.

Umowa UE-Mercosur budzi obawy, szczególnie w sektorach drobiu i wołowiny, a na rozstrzygnięcie sporu przez TSUE trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.

Polska składa skargę do TSUE. Co to oznacza?

Ruch rządu premiera Donalda Tuska to wejście na ścieżkę prawną w walce z umową handlową, która od początku budziła w Polsce ogromne kontrowersje. W praktyce złożono dwa osobne pisma. Pierwsze to formalna skarga, która ma na celu unieważnienie całej umowy. W skardze do TSUE Polska atakuje legalność decyzji Rady UE i Komisji Europejskiej, żądając stwierdzenia nieważności umowy z krajami Mercosur. Równocześnie do Trybunału trafił wniosek o tzw. zabezpieczenie, czyli o natychmiastowe zamrożenie tymczasowego stosowania umowy, zanim zapadnie ostateczny wyrok.

Drugi krok to dołączenie do wniosku, który już wcześniej złożył w tej samej sprawie Parlament Europejski. Polska wzmacnia w ten sposób front przeciwników umowy. Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stefan Krajewski, tłumaczył niedawno, że główny zarzut dotyczy sposobu przyjęcia umowy.

– Wzmacniamy skargę PE, powołując się w polskim wniosku na kilka ważnych kwestii, m.in. na to, że umowa została podzielona na część polityczną i część dotyczącą umowy handlowej - mówił minister Stefan Krajewski.

Według polskiego rządu tak ważna umowa handlowa nie powinna być procedowana samodzielnie przez Komisję Europejską. Decyzje w tej sprawie, zdaniem Warszawy, powinny zapadać na poziomie państw członkowskich w Radzie UE.

Sedno problemu leży w otwarciu unijnego rynku na tanią żywność z krajów Ameryki Południowej, takich jak Brazylia czy Argentyna. Umowa zakłada zniesienie 92 proc. ceł na importowane stamtąd towary. Największe zagrożenia dla polskiego rolnictwa, wynikające z umowy UE-Mercosur, dotyczą bezpośrednio sektorów drobiu i wołowiny. Polscy producenci obawiają się, że nie będą w stanie konkurować z zalewem znacznie tańszych produktów, które nie muszą spełniać restrykcyjnych norm unijnych.

Dlatego kluczowym postulatem polskiego rządu jest wprowadzenie tzw. klauzul lustrzanych. Chodzi o prostą zasadę: jeśli coś jest sprzedawane na rynku UE, musi spełniać te same standardy, które obowiązują unijnych rolników – dotyczy to m.in. dobrostanu zwierząt, stosowania pestycydów czy norm środowiskowych. Dziś producenci z bloku Mercosur mają znacznie niższe koszty produkcji, bo nie muszą przestrzegać tak surowych zasad.

Źródło: RMF FM

