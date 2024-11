Rząd dziś zatwierdzi zmiany w składce zdrowotnej. Ulga dla niemal miliona przedsiębiorców

Wyższy wiek emerytalny. Praca nawet do 71. roku życia?

Rząd ogłosi zmiany w składce zdrowotnej. Co się zmieni?

- Przyjmiemy dzisiaj decyzje, które nie tylko uchronią polskich - przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców od podwyżki tej składki, ale także zauważalnie ją obniżą w porównaniu do dzisiejszego stanu rzeczy [...] To kompromis między tym, co jest w tej chwili możliwe finansowo i systemowo a oczywistymi potrzebami przedsiębiorców - zapowiedział premier Donald Tusk.

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znalazła się autopoprawka obniżająca minimalną składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Ze zmiany skorzystają zarówno rozliczający się na zasadach ogólnych, na podatku liniowym, oraz płacący podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Na czym polega zmiana? Do tej pory składka zdrowotna stanowiła 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce. Zgodnie ze zmianą roczną podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalane od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (a nie 100 proc., jak do tej pory).

Ile więc wyniesie składka zdrowotna w 2025 roku? Biorąc pod uwagę, że wysokość płacy minimalnej na przyszły rok została ustalona na 4666 zł brutto, to wysokość składki zdrowotnej będzie wynosiła 314,96 zł. Jeszcze w 2024 roku wynosiła 381,78 zł, a gdyby w 2025 roku wyliczano ją starą metodą, wyniosłaby 419,95 zł. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić miesięcznie 105 zł, a w skali roku 1260 zł.

- Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła być niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i 75 proc. minimalnego wynagrodzenia - czytamy w uzasadnieniu autopoprawki.

W ocenie skutków regulacji Ministerstwo Zdrowia podało, że zmiana będzie kosztować sektor publiczny 945 mln zł. Skorzysta z niego 934 tys. przedsiębiorców, z czego 759 tys. rozlicza się na skali podatkowej, a 158 tys. liniowo.

Inna zmiana w składce zdrowotnej i zapowiedź na 2026 rok

Oprócz tego, w 2025 roku dla przedsiębiorców wejdzie wcześniej zapowiadana zmiana dotycząca składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych, czyli od sprzedaży firmowych nieruchomości, samochodów etc. Rozwiązanie określano do tej pory jako "absurd prawny" i od 2025 roku zostanie wykreślone z przepisów.

Ponadto jak wyjaśniała w rozmowie z "Faktem" minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, w 2026 roku przygotowywana jest "daleko idąca zmiana", która zakłada wprowadzenie progu, od którego składka zdrowotna wynosiłaby 4,9 proc. dochodu.