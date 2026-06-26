Minister energii: nie ma mowy o rezygnacji z taryf

Dobra wiadomość dla mieszkańców bloków i osiedli korzystających z ciepła systemowego. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że obecnie resort nie widzi możliwości odejścia od taryfowania ciepła.

To oznacza, że ceny nadal będą podlegały regulacjom, a nie wyłącznie zasadom wolnego rynku. Dla wielu gospodarstw domowych może to być ważna informacja w czasach rosnących kosztów życia.

– Na ten moment nie widzimy możliwości odejścia od taryfowania ciepła – podkreślił minister podczas prezentacji założeń nowej strategii dla ciepłownictwa.

Gigantyczny plan zmian do 2040 roku

Równocześnie Ministerstwo Energii przedstawiło ambitny plan transformacji ciepłownictwa. Strategia ma obowiązywać do 2040 roku i całkowicie zmienić sposób produkcji ciepła w Polsce.

Według założeń ponad połowa ciepła systemowego ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Docelowo cały sektor ma opierać się na źródłach niskoemisyjnych lub bezemisyjnych.

Plan zakłada także rozwój magazynów ciepła oraz większe wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Nawet 231 miliardów złotych na inwestycje

Skala planowanych wydatków robi ogromne wrażenie. Według resortu energii modernizacja sektora może kosztować od 197 do nawet 231 miliardów złotych.

Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi na budowę nowych źródeł ciepła, rozwój sieci ciepłowniczych, magazynów energii oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

To jedna z największych transformacji energetycznych planowanych w Polsce w najbliższych latach.

Siedem filarów wielkiej rewolucji

Ministerstwo wskazało siedem głównych kierunków zmian. Wśród nich znalazły się stabilne ceny ciepła, bezpieczeństwo dostaw, rozwój zielonych źródeł energii, magazynowanie ciepła oraz wykorzystanie ciepła odpadowego.

Rząd chce także mocniej powiązać ciepłownictwo z systemem elektroenergetycznym i stworzyć bardziej przewidywalne przepisy dla całej branży.

Łącznie przygotowano 32 działania, które mają pomóc przeprowadzić sektor przez nadchodzącą transformację.

Konsultacje już wkrótce

Projekt strategii ma trafić do konsultacji społecznych najpóźniej do 15 lipca. Ministerstwo liczy, że po zakończeniu rozmów dokument zostanie przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe rozwiązania zaczną być wdrażane od 2027 roku. Dla milionów Polaków oznacza to, że przyszłość ogrzewania w kraju właśnie zaczyna się pisać.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]