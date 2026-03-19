Ceny paliwa rosną po napięciach na Bliskim Wschodzie, a kierowcy z niepokojem patrzą na słupki na stacjach. Minister finansów Andrzej Domański nie wyklucza reakcji rządu. Jak zapowiedział, obniżka podatków na paliwo jest możliwa, ale tylko w określonych warunkach i raczej nie nastąpi od razu.

Ceny paliwa rosną. Rząd analizuje sytuację

Po wybuchu konfliktu i zablokowaniu kluczowego szlaku transportu ropy sytuacja na rynku gwałtownie się zmieniła. Ceny paliwa zaczęły rosnąć także w Polsce. Rząd przygląda się temu, co dzieje się na światowych rynkach i analizuje możliwe scenariusze.

Andrzej Domański podkreślił, że wzrost cen jest zauważalny, ale według analiz jego resortu nie powinien on znacząco przełożyć się na inflację. To jednak nie oznacza, że temat zostanie zignorowany.

Podatki na paliwo do obniżki? „Jeśli będzie to niezbędne”

Minister jasno wskazał, że podatki mogą zostać obniżone, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Kluczowe znaczenie ma to, czy wysokie ceny paliwa utrzymają się przez dłuższy czas.

To ważna deklaracja dla kierowców, którzy liczą na realne obniżki na stacjach. Niższe podatki oznaczałyby bowiem niższe ceny paliwa, choć decyzja nie zapadnie automatycznie.

Kiedy możliwa decyzja? Nie w najbliższych dniach

Na szybkie zmiany nie ma co liczyć. Z wypowiedzi ministra wynika, że ewentualna obniżka podatków na paliwo to kwestia miesięcy, a nie dni. Rząd chce najpierw ocenić, czy sytuacja na rynku się stabilizuje, czy też wysokie ceny utrzymają się na dłużej.

Dla kierowców oznacza to jedno – w najbliższym czasie tankowanie raczej nie stanieje.

Co wywindowało ceny paliwa? Kluczowa cieśnina zamknięta

Główną przyczyną wzrostów jest sytuacja geopolityczna. Po nalotach Izraela i USA na Iran doszło do zamknięcia Cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.

To właśnie przez ten punkt przepływa około 20 proc. globalnej ropy. Jego blokada natychmiast odbiła się na rynkach. Cena baryłki ropy Brent skoczyła w krótkim czasie powyżej 113 dolarów.

Czy ceny paliwa jeszcze wzrosną?

Na razie wiele zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli napięcia się utrzymają, ceny paliwa mogą pozostać wysokie, a wtedy presja na obniżkę podatków będzie rosła.

Dla kierowców oznacza to okres niepewności. Rząd nie wyklucza działania, ale jasno daje do zrozumienia, że decyzje zapadną dopiero wtedy, gdy będzie to konieczne i uzasadnione długotrwałą sytuacją na rynku.

